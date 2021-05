https://cz.sputniknews.com/20210530/dietolozka-uvedla-polevky-a-napoje-ktere-pomahaji-pri-zazivacich-tezkostech-14660072.html

Dietoložka uvedla polévky a nápoje, které pomáhají při zažívacích těžkostech

Polévka má nízký počet kalorií a je vyvážena co do obsahu bílkovin, tuků a sacharidů.Pacienti při pankreatitidě, cholecystitidě, gastritidě, syndromu dráždivého tračníku nebo ti, kteří hubnou, můžou do polévky přidat brambory, rýži, mrkev a cuketu, nebo nahradit cuketu a rýži pohankou a dýní.Lékařka také doporučuje konzumovat slepičí vývar s cestovinami z tvrdých druhů pšenice, bramborami a mrkví. Kuřecí maso můžete nahradit telecím nebo králičím masem. Jedinou výjimku představuje Crohnova choroba.Vhodný bude také slabý masový vývar s krupicí nebo kukuřicí, nebo polévka z bílé ryby.Tymošenková doporučila dietní polévku s masovými knedlíčky, ale pouze těm, kteří netrpí problémy s trávicí soustavou. Pro ty tato polévka nebude nejlepší volbou.Dietoložka vyvrátila několik mýtů, které kolují o polévkách. Prvním z nich je, že ředí žaludeční šťávy. To podle dietoložky není pravda, nakolik kyselost žaludku je stálá a nezávisí od zkonzumovaných potravin.Kromě toho se vaření považuje za jeden z nejzdravějších způsobů přípravy pokrmů. Navzdory převládajícímu názoru, že potraviny ztrácejí při vaření své hodnoty, tomu tak není. Užitečné látky zůstávají ve vývaru, který je také konzumován.Pitný režimBlíží se léto, což je období, během kterého je obzvláště důležité dodržovat pitný režim. Dietoložka Oľga Dekkerová uvedla ty nejzdravější nápoje.Nejzdravějším nápojem je podle ní voda. Voda je schopná odvádět toxiny, které tvoří organismus. Podobné účinky má také slabý zelený čaj. Silný čaj, rovněž jako i silná káva mají močopudný efekt, kvůli čemuž organismus potřebuje doplnit zásoby tekutin.Dekkerová se také vyjádřila ke krabičkovým džusům a sladkým nápojům.Odbornice také okomentovala konzumaci kakaa. Tento nápoj doporučuje připravovat z mléka a vyhýbat se přidání cukru. Dietoložka také nedoporučuje kupovat již hotový produkt, nakolik obsahuje příliš mnoho sacharidů.

