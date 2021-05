https://cz.sputniknews.com/20210530/dva-roky-bojov-o-vlastne-deti-vymazani-rodicia-sa-nevzdavaju-14669377.html

Dva roky bojov o vlastné deti. Vymazaní rodičia sa nevzdávajú

V roku 2018 sa s ňou rozišiel partner, s ktorým dovtedy vychovávali syna. Po rozchode ho súd zveril do dočasnej starostlivosti otca. Aj keď určil zároveň podmienky, za akých sa môže matka stretávať so synom, expartner ich podľa jej slov nerešpektuje a stretnutiam so synom bráni aj napriek právoplatným súdnym rozhodnutiam.Desiatky smutných osudovPodľa Janočkovej je vymazaný rodič taký, ktorý aj napriek právoplatnému súdnemu rozhodnutiu sa nevie mesiace až roky dostať k vlastnému dieťaťu. „Nie je mu umožňovaný žiaden styk, nie je informovaný o zdravotnom stave dieťaťa, o vzdelaní, nemá žiadne informácie o živote svojho dieťaťa, nespolupodieľa sa na výchove, na starostlivosti, na rozhodovaní pri dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa jeho dieťaťa,“ hovorí pre Sputnik matka a dodáva: „Jednoducho je úplne vymazaný zo života svojho dieťaťa.“Po tom, ako na jeseň 2019 zverejnila svoj príbeh sa jej začali spontánne ozývať aj ďalší rodičia, ktorí sa ocitli v podobnej situácii ako ona. Od tohto momentu Beáta zbiera príbehy nešťastných rodičov, koordinuje ich aktivity, pomáha im bojovať a zároveň nevzdáva boj o vlastného syna.Ako hovorí zakladateľka vymazaných rodičov, situácia v poručenskej agende je na Slovensku v žalostnom stave. Nie kvôli platnej legislatíve, ale kvôli tomu, že sa nedodržiava. Od úradov práce až po súdy. „Na Slovensku dlhodobo funguje skupina zložená z vysokopostavených sudcov, prokurátorov, advokátov, kolíznych opatrovníkov, psychologičiek, súdnych znalcov, ktorí nemajú žiaden morálny, ani etický kredit. Za ich rozhodnutiami sú tisíce zničených detských životov a vymazaných rodičov a ich rodín. Charakterizujem to troma slovami: korupcia, konexie a nevymožiteľnosť práva,“ upozorňuje Janočková.Politici pomoc sľúbili, no reálne nepomohliMatka bojujúca o kontakt so synom na problematiku upozorňuje politikov naprieč celým spektrom. Obrátila sa ako na minulú koalíciu, tak aj na súčasnú. Márne. Politici maximálne vyjadria podporu, niečo sľúbia, no reálne sa k ničomu neodhodlajú.„Aj napriek prísľubom a vážnosti danej problematiky a nutnosti legislatívnych zmien nie je vôľa ani záujem niečo meniť, dokonca nie je záujem ani sa venovať tejto problematiky. Z času na čas si urobia PR na prídavkoch na deti, to je tak asi všetko. Hlas našich detí nemá hodnotu volebného lístka, preto je nezaujímavý a ostáva nevypočutý,“ hodnotí postoj politikov Janočková.V júni minulého roku sa preto vymazaní rodičia rozhodli vystúpiť aj verejne. Zorganizovali protestné zhromaždenia pred úradom vlády, ministerstvom práce, aj pred ministerstvom spravodlivosti. A výsledok?„Napriek tomu, že minister práce Krajniak a ministerka spravodlivosti Kolíková sa pred televíznymi kamerami dušovali ako vykonajú kontrolu a vyvodia zodpovednosť doteraz nevykonali pre túto agendu nič. Povedala by som, že pokračujú v zabehnutých koľajach „našich ľudí“ ešte z čias minulej sociálnej vlády. Traumy našich detí ostávajú nepovšimnuté, ale prehnitý poručenský systém je vysoko dotovaný týmito ministerstvami,“ hovorí Janočková a dodáva, že vtedajší premiér Matovič na rozdiel od ministrov vymazaným rodičom ani len neposkytol stanovisko.Nevzdávajú saNapriek skúsenostiam s politikmi sa vymazaní rodičia nevzdávajú. Zakladateľka iniciatívy hovorí, že za dva roky prešli kus cesty. „V spoločnosti už rezonuje pojem „vymazaný rodič“. Dovtedy to bolo mediálne tabu a slovenská verejnosť nemala ani potuchy o špinavom tajomstve poručenskej agendy, o korupcii v sporoch o deti, o konexiách, o politickom lobbingu, o dotáciách z MPSVR SR a MS SR, proste jedná sa o premyslenú a koordinovanú organizovanú skupinu, ktorá už roky profituje v poručenskej agende na traume našich detí, pričom dochádza k porušovaniu jednak ľudských, rodičovských práv a k porušovaniu Zákonov o rodine a medzinárodného dohovoru o právach detí,“ hovorí.Takisto zorganizovali niekoľko protestov a podľa Janočkovej slov sa podarilo usvedčiť advokátov, sudcov, prokurátorov, Úrad komisára pre deti, súdnych znalcov avšak zatiaľ bez vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti.Spoločnosť spoznáva problémy vymazaných rodičov, na viaceré neprávosti upozorňujú aj médiá, no cieľom vymazaných rodičov sú hlavne systémové zmeny. „Na úvod bezodkladné legislatívne zmeny: zrušenie nezákonnej vyhlášky 207/2016 a trestnoprávna zodpovednosť pre všetkých, kde sa preukáže jasný úmysel vymazať druhého rodiča zo života svojho dieťaťa ako je to aj v mojom prípade. Tým sa docieli poriadok v poručenskej agende a prinavráti sa dôvera v právny štát,“ uzatvára svoje hodnotenie Janočková.

