Google přiznal nelegitimní shromažďování dat o poloze uživatelů

Google přiznal nelegitimní shromažďování dat o poloze uživatelů

Zaměstnanci Googlu věděli, že společnost uživatelům chytrých telefonů komplikuje hledání nastavení ochrany osobních údajů, aby získala informace o jejich... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T12:46+0200

2021-05-30T12:46+0200

2021-05-30T12:46+0200

Generální prokuratura státu Arizona loni zažalovala Google a korporaci obvinila z protizákonného shromažďování dat. Média informují, že společnost i nadále získávala data o poloze uživatelů, a to dokonce i při odstranění této funkce z telefonu. Google také nutil výrobce „skrýt“ nastavení ochrany osobních údajů před uživateli „aktivním zkreslením nebo utajením faktů“.Podle dokumentů korporace používá různé způsoby shromážďování dat o poloze, včetně Wi-Fi, a dokonce cizí aplikace nespojené s Google.„Možná, že právě tak nás Apple překoná,“ řekl jeden ze zaměstnanců korporace a dodal, že Apple „velmi pravděpodobně“ umožňoval lidem užívání aplikací a servisů na základě zjištění lokace, aniž by se přitom podělil o data.Mluvčí Google José Castaneda v komentáři pro The Verge prohlásil, že se generální prokurátor Arizony Mark Brnovich a konkurenti účastnící se soudu „ze všech sil vynasnažili nesprávně vylíčit naše služby“.Nové zásady ochrany osobních údajů WhatsAppu. Názor odborníkaWhatsApp na začátku roku obnovil uživatelskou dohodu a přidal do ní bod o předání osobních dat uživatelů Facebooku, který je majitelem aplikace. To u některých uživatelů vzbudilo nespokojenost a způsobilo jejich přechod na jiné aplikace.Expert na informační bezpečnost Alexandr Vlasov v rozhovoru pro list Večerní Moskva vysvětlil, čím jsou nebezpečná pro majitele nová pravidla WhatsAppu.Podle odborníka budou ohrožena zejména osobní data uživatelů.„Znamená to, že aplikace neslibuje ochranu osobních dat uživatelů. WhatsApp tedy neplní nařízení výboru Rosmokmnadzor ohledně předání dat. Udělali všechno, aby lépe zjistili, kam „chodí“ uživatelé,“ řekl Vlasov.Odborník ale dodal, že „se osobní data stejně toulala světem, a budou i nadále“.„Pro obyčejného uživatele se prakticky nic nezmění,“ míní Vlasov.

