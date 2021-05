Neviditelné umělecké dílo v podstatě představuje prázdnotu, technicky prázdný prostor, který je ve skutečnosti obsazen energií sochy. Zní to jako něco, co by... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Italský umělec prodal neviditelnou sochu za 15 tisíc eur

Neviditelné umělecké dílo v podstatě představuje prázdnotu, technicky prázdný prostor, který je ve skutečnosti obsazen energií sochy. Zní to jako něco, co by vás mohlo zajímat? Ne? No, stejně už je pozdě, protože už to koupil někdo jiný.