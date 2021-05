https://cz.sputniknews.com/20210530/manzelka-wuhanskeho-virologa-zemrela-pred-pandemii-na-koronavirus-14669773.html

Manželka wuhanského virologa zemřela před pandemií na koronavirus

Manželka wuhanského virologa zemřela před pandemií na koronavirus

Manželka jednoho z virologů wuhanské laboratoře zemřela v prosinci 2019 na koronavirus. Uvádí to Daily Caller s odkazem na bývalého zaměstnance amerického... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30

2021-05-30T20:51+0200

2021-05-30T20:51+0200

svět

koronavirus

laboratoř

čína

„Byl to první příznak toho, že se virus může šířit mezi lidmi,“ řekl. O smrti manželky zaměstnance laboratoře informoval Ashera muž, který v té době pracoval ve Wuhanském virologickém ústavu.Podle jeho slov čínské úřady údajně „skrývaly celý měsíc“ informace o tom, že koronavirus je pro lidi infekční. To přispělo k vypuknutí epidemie, uvedl úředník.Noviny Wall Street Journal již dříve psaly o vážném onemocnění tří čínských vědců z virologického ústavu ve Wuhanu krátce před pandemií. Vědci se obrátili na nemocnici již v listopadu 2019. Měli podobné příznaky a sami byli „členy stejného týmu zabývajícího se koronaviry“, psaly noviny. Světová zdravotnická organizace zveřejnila v březnu úplnou zprávu skupiny odborníků o návštěvě města Wuhan za účelem zjištění původu koronaviru. Odborníci považovali únik SARS-CoV-2 z laboratoře za „zcela málo pravděpodobný“ a předpokládali, že koronavirus byl přenášen na člověka z netopýrů prostřednictvím jiného zvířete. USA a 13 dalších zemí vyjádřilo „znepokojení nad závěry Světové zdravotnické organizace“ a prohlásilo, že je nutné „nezávislé vyšetřování“ původu covidu-19. Čína opakovaně zdůrazňovala, že zachovává otevřený a odpovědný postoj, pokud jde o publikace týkající se epidemie covidu-19. Ministerstvo zahraničí země uvedlo, že od samého začátku epidemie zahájil Peking vyšetřování, identifikoval patogen a zveřejnil všechny klíčové údaje. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian v komentáři k americkému záměru vyšetřovat původ SARS-CoV-2 to označil za politickou hru a pokus o svalení viny na jiné.

čína

