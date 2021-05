https://cz.sputniknews.com/20210530/media-danske-zpravodajske-sluzby-pomahaly-spojenym-statum-sledovat-merkelovou-a-steinmeiera-14673559.html

Média: Dánské zpravodajské služby pomáhaly Spojeným státům sledovat Merkelovou a Steinmeiera

V letech 2012–2014 sledovala americká národní bezpečnostní agentura s pomocí Dánska řadu politiků, zejména německou kancléřku Angelu Merkelovou, ministra...

Dánské tajné služby poskytly Američanům přístup na speciální stanici poblíž Kodaně, odkud byly prováděny odposlechy. Z této stanice, jak píší noviny, bylo možné získat přístup k podmořským kabelům poskytovatelů internetu. Současně bylo prováděno sledování, a to i dánského ministerstva zahraničí a ministerstva financí, a také jedné firmy v sektoru vojensko-průmyslového komplexu.Dánská vláda byla informována o spolupráci s Američany nejpozději od roku 2015. Úřadům byl poskytnut speciální tajný referát v souvislosti s informacemi zveřejněnými bývalým pracovníkem NSA Edwardem Snowdenem. V něm se uvádělo, že dánské zpravodajské služby pomáhají Spojeným státům špehovat přední politiky Švédska, Norska, Nizozemska, Francie a Německa. Tyto informace byly důvodem rezignace ředitele dánské zpravodajské služby Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).Německá vláda uvedla, že nevěděla o možném sledování z Dánska. Jak řekl novinářům Süddeutsche Zeitung zástupce německého kabinetu ministrů, Merkelová se o této situaci dozvěděla z materiálu shromážděného v publikaci. Vláda to odmítla dále komentovat.CIA používala kryptografickou společnost pro mezinárodní špionážV loňském roce Švýcarská vláda nařídila vyšetření činnosti kryptografické společnosti Crypto AG. Důvodem se staly zprávy o účasti společností v špionážní činnosti ve prospěch tajných služeb USA a Německa.Důvodem k podobnému kroku švýcarských úřadů se staly výsledky předchozího vyšetření společně provedeného novináři ze švýcarské televizi Rundschau, německé televizní společnosti ZDF a amerického listu The Washington Post.Novináři zjistili, že brzy po ukončení 2. světové války americká zpravodajská agentura CIA a německá zpravodajská služba BND začaly navazovat vztahy s Crypto AG, která poskytovala šifrovací zařízení pro ochranu tajných dat a zpráv po celém světě.Od roku 1958 činnost Crypto AG byla kontrolovaná prostřednictvím přední společnosti Minerva v Lichtenštejnsku a nakonec v roce 1970 CIA a BND ji zcela koupily za 5 milionů dolarů. Od té doby zpravodajci kontrolovaly prakticky každou část činností švýcarské společnosti, od rozhodnutí o najímání, řízení prodejů a také výroby vysoce technologických šifrovacích zařízení. Tato tajná operace byla jmenována Thesaurus, později Rubicon.Zákazníky Crypto AG bylo kolem 120 zemí, včetně jihoamerických, Íránu, Vatikánu atd. Mezi nimi nebyly Sovětský svaz a Čína. V průběhu osmdesátých let minulého století zařízení Crypto AG obsluhovala přibližně 40 % všech diplomatických kabelů a dalších vládních komunikačních prostředků. Data z nich pak byla analyzována americkou národní bezpečnostní agenturou NSA.Uvádí se, že hacknutá švýcarská šifrovací zařízení hrála významnou roli například při jednáních v Camp Davidu v roce 1979, při krizi s americkými rukojmími v Íránu v roce 1981, pro poskytování informací Velké Británii během válce na Falklandských ostrovech v roce 1982 a také během americké invaze do Panamy v roce 1989.V roce 1993 německá zpravodajská služba měla ukončit svou účast v operaci a předat svůj podíl ve společnosti Spojeným státům, které pokračovaly v operaci až do roku 2018.

