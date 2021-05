Modelka Kopřivová se stala maminkou. S přítelem přivítali na svět rozkošnou dcerku

https://cz.sputniknews.com/20210530/modelka-koprivova-se-stala-maminkou-s-pritelem-privitali-na-svet-rozkosnou-dcerku-14663278.html

O tom, že je Veronika v očekávání, věděl prakticky celý internet a online svět. Nikomu tak nemohlo uniknout ani to, že se modelka konečně dočkala a stala se maminkou. Pár tuto radostnou novinku, že se jim narodila dcera Ella, sdílel na Instagramu.Na fotografii jsou zachyceni novopečení rodiče v nemocnici, kdy Veronika drží svou malou dcerku v náručí. Na obou je vidět, jak jim tento malý uzlíček štěstí již nyní změnil život.A radost z miminka měl i tatínek, který na sociální síti zveřejnil stejnou fotografii a k ní napsal:Po zveřejnění těchto fotografií se na sociální síti okamžitě začaly objevovat gratulace a krásná slova.A ozvaly se i další známé osobnosti, například moderátor Míra Hejda, moderátor Honza Musil, modelka Taťána Makarenko, modelka Karolína Mališová, modelka Tereza Kadeřábková, modelka Karolína Kokešová, modelka Aneta Vignerová a jiní.Gratulace se jen hrnuly: „Moc gratuluji k překrásné holčičce, přeji hlavně zdravíčko.“Veronika KopřivováVeronika Kopřivová je česká modelka a finalistka soutěže krásy Česká Miss 2012. V současné době má svůj e-shop s oblečením Just by Veronika, kde prodává oblečení ze zahraničí a svou vlastní navrženou značku Simply Self. Od roku 2015 do roku 2019 byla partnerkou českého hokejisty Jaromíra Jágra. Nyní je jejím přítelem Miroslav Dubovický, český model, kickboxer a trenér.

