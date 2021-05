https://cz.sputniknews.com/20210530/muz-v-jekaterinburgu-zacal-strilet-z-okna-obytneho-domu-bylo-tezce-zraneno-dite-14671978.html

Muž v Jekatěrinburgu začal střílet z okna obytného domu. Bylo těžce zraněno dítě. Video

Muž v Jekatěrinburgu začal střílet z okna obytného domu. Bylo těžce zraněno dítě. Video

V Jekatěrinburgu začal neznámý člověk střílet z okna obytného domu, uvádí se na webu Ministerstva vnitra RF. Policie obdržela informace, že v Borodinově ulici... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T19:48+0200

2021-05-30T19:48+0200

2021-05-30T20:28+0200

svět

jekatěrinburg

střelba

policie

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/14672348_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_4dcacb96ce40f015ba86c02fce07d1ac.jpg

„Na místo události okamžitě dorazila skupina rychlého nasazení, místo bylo uzavřeno,“ uvádí se ve zprávě. Střelbu zahájil jeden z obyvatel. Podle portálu E1.ru byl ozbrojen karabinou Sajga a střílel z balkónu svého bytu ve třetím patře.Jak bylo uvedeno na policii, v důsledku střelby byl zraněn člen Ruské gardy a malá holčička. Oba byli hospitalizováni. Podle Ministerstva zdravotnictví Sverdlovské oblasti je dítě ve velmi vážném stavu, muž ve stavu střední závažnosti.Očití svědci sdělili agentuře RIA Novosti, že během incidentu v Jekatěrinburgu, kde muž zahájil střelbu z okna domu, zaznělo asi 50 výstřelů.Pachatel předem upozornil, co má v plánuMuž, který střílel na kolemjdoucí v Jekatěrinburgu, rozeslal zprávu svým známým a upozornil je na to, co má v plánu, uvádí REN TV s odvoláním na zdroj.Pachatel napsal, že se chystá „všechny postřílet, protože ho přestal bavit život“.V Jekatěrinburgu byl zadržen muž, který střílel z okna obytného domu, řekli agentuře RIA Novosti na Hlavním ředitelství Ministerstva vnitra pro Sverdlovskou oblast.V Rusku policista smrtelně zranil mužeRuští policisté uspořádali poblíž Novosibirska kvůli tmavým sklům v automobilu honičku, která skončila smrtelným zraněním 19letého místního obyvatele.Podle zdroje televizního kanálu 360 v bezpečnostních orgánech chtěl policejní inspektor zastavit automobil Toyota Mark II, ale řidič výzvu ignoroval a naopak zrychlil.K incidentu došlo 28. května na dálnici. Narušitelé jeli z Tomska do Novosibirska. Dopravní policisté dohonili auto Toyota, které porušilo rychlostní limit. Několik lidí vystoupilo z auta a pokusilo se utéct. Jednoho z nich se podařilo chytit, načež se druhý, 19letý Vekil Abdulajev, pokoušel kamaráda „osvobodit“ od inspektora. Policista vytáhl služební pistoli a během zadržování mladíka ho nešťastnou náhodou střelil do hlavy. Pachatel byl převezen na jednotku intenzivní péče, kde po operaci zemřel.Proti inspektorovi bylo zahájeno trestní řízení podle dvou paragrafů - způsobení těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a zneužití služebních pravomocí. Ministerstvo vnitra rovněž provádí úřední prověrku.

jekatěrinburg

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jekatěrinburg, střelba, policie, rusko