https://cz.sputniknews.com/20210530/myslim-si-ze-je-neco-spatne-maminka-a-zpevacka-ewa-farna-promluvila-o-potratech-14668295.html

„Myslím si, že je něco špatně…“ Maminka a zpěvačka Ewa Farna promluvila o potratech

„Myslím si, že je něco špatně…“ Maminka a zpěvačka Ewa Farna promluvila o potratech

Zpěvačka česko-polského původu se nedávno objevila v podcastu U Kulatého stolu jako host, kde si s moderátory povídala hned o několika tématech. Jedním z nich... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T23:07+0200

2021-05-30T23:07+0200

2021-05-30T23:07+0200

celebrity

ewa farna

téma

zpěvačka

potraty

rozhovor

názor

polsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1161/92/11619280_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_27499f68f630dd19442c81b54e299aba.jpg

Polskem poslední měsíce rezonuje téma potratů. Tamní ženy totiž do nedávna mohly podstoupit potrat z důvodu znásilnění nebo incestu, ohrožení zdraví matky a také se pro tento zákrok mohly rozhodnout, když bylo zjištěno, že je plod poškozený, a dítě by tak mohlo přijít na svět mrtvé či postižené. Polská vláda však nedávno změnila na věc názor a rozhodla zakázat možnost jít na potrat za předpokladu, kdy na základě povinných screeningů vychází, že se dítě nenarodí fyzicky a geneticky zdravý. Především polské ženy tak kvůli tomu organizovaly velké protesty proti vládě i jejímu rozhodnutí.Vzhledem k tomu, že je Ewa Farna na půl Polkou, rozhodla se, že se k tomuto tématu vyjádří v jednom z podcastů.Pokračovala pak tím, že se jí nelíbí zejména jedna věc, a to ta, že o tomto rozhodnutí nebudou rozhodovat samy ženy, ale vlastně někdo úplně jiný: „Vlastně tam o tom rozhodnou pánové, kteří žijí s kočkami, je jim sedmdesát a nikdy neměli rodinu a jedou jenom po tom, aby to bylo dle kostela...“A co dalšího si o tomto tématu Ewa myslí? Podle ní by se hlavně tato věc neměla plést s politikou.Oblíbená zpěvačka ale záhy dodala, že problematiku ráda probere s někým zasvěceným, kdo ji vysvětlí, proč by to tak mělo být. Sama pro to ale prý zatím žádný logický argument nezná. Zejména, pokud by se zrušily všechny doposud platné výjimky, kdy lze ještě umělé přerušení těhotenství podstoupit. Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se roku 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Mezi její známé písně patří Měls mě vůbec rád, Boží mlejny melou, Maska, Na ostří nože či Všechno nebo nic.

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ewa farna, téma, zpěvačka, potraty, rozhovor, názor, polsko