Na území bývalého internátu v Kanadě byly nalezeny ostatky více než 200 dětí

Na území bývalého internátu v Kanadě byly nalezeny ostatky více než 200 dětí

Ostatky více než 200 dětí ve věku od tří let byly nalezeny na území bývalého internátu pro domorodé děti v kanadském městě Kamloops, uvádí místní televizní... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T17:10+0200

2021-05-30T17:10+0200

2021-05-30T17:10+0200

svět

smrt

děti

kanada

Podle údajů televizního kanálu fungovala internátní škola pro indiánské děti v Kamloopsu v letech 1890 až 1969 pod kontrolou katolické církve. Později přešla pod kontrolu federální vlády a existovala až do roku 1978.„Pokud víme, tato úmrtí nejsou zadokumentována. Některé (ostatky - pozn. red.) patří dětem ve věku tří let,“ řekla předsedkyně indiánské komunity v Kamloopsu Rozan Kazimirová. Dodala, že pátrání stále probíhá, a proto se počet nalezených ostatků může zvýšit.Podle televizního kanálu byly ostatky nalezeny pomocí speciálního radaru, ale jejich exhumace dosud nebyla provedena.Jak řekla televiznímu kanálu Liza Lapointová, koronerka provincie Britská Kolumbie, kde se nachází internátní škola, vyšetřovatelé se o „nálezu“ dozvěděli ve čtvrtek. Nyní společně s indiánskou komunitou shromažďují informace k identifikaci obětí.Podle Národního centra pro pravdu a usmíření (NCTR), založeného za účelem zjištění skutečné historie a dědictví kanadského systému internátních škol, školu navštěvovalo přibližně 500 dětí. V letech 1915 až 1963 v ní zemřelo 51 dětí. Celkem více než 150 000 dětí prošlo systémem internátních škol v Kanadě od 30. let 20. století do roku 1996, kdy byla uzavřena poslední internátní škola. Podle odhadů NCTR se oběťmi tohoto systému staly více než čtyři tisíce dětí, ale to jsou pouze oficiální údaje, skutečný počet je „pravděpodobně vyšší“.Podle Ellen Turpel-Lafondové, výzkumné pracovnice indického internátního systému, citované televizním kanálem, „objevení ostatků potvrzuje to, co domorodé národy říkaly celé roky: mnohé děti, které chodily do školy, se odtamtud nevrátily“. Domnívá se, že účelem internátů bylo převzít kontrolu nad dětmi domorodého obyvatelstva, zničit jejich kulturní identitu a zrušit spojení s rodinou. Podle ní nebyla úmrtí dětí zadokumentována, protože byla způsobena fyzickým a sexuálním násilím.„Toto je tragédie nepředstavitelných rozměrů. Je to ukázkový příklad násilí, které kanadský systém internátních škol způsobil domorodým obyvatelům, a toho, jak následky těchto zvěrstev pociťujeme dodnes,“ prohlásil premiér Britské Kolumbie John Horgan.Podle televizního kanálu ve Vancouveru obyvatelé uctili památku mrtvých dětí a na schodech umělecké galerie ve Vancouveru rozložili páry dětské obuvi a hračky.

kanada

2021

smrt, děti, kanada