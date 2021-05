https://cz.sputniknews.com/20210530/podruhe-do-stejne-reky-vojtech-promluvil-o-prvnich-krocich-resortu-zdravotnictvi-pod-jeho-vedenim-14670907.html

Podruhé do stejné řeky: Vojtěch promluvil o prvních krocích resortu zdravotnictví pod jeho vedením

Podruhé do stejné řeky: Vojtěch promluvil o prvních krocích resortu zdravotnictví pod jeho vedením

Ministr Adam Vojtěch oznámil, že zítra, to znamená v pondělí, bude debatovat s ministrem Robertem Plagou ohledně hromadného plošného testování dětí metodou PCR na začátku školního roku.Přesný plán zatím podle něj neexistuje, dodal však, že rodiče budou včas informováni.Poukázal na to, že ačkoliv by se začátkem léta mohly začít očkovat děti nad dvanáct let věku, není jasné, jak velký bude zájem. Současně bude ve školách velká skupina dětí, pro které zatím žádná vakcína určená není. Připomněl, že vloni se epidemická situace se začátkem školního zhoršila.Co se týče zahájení očkování vakcínou od firmy Pfizer, která je doporučena Evropskou lékovou agenturou i pro děti starší dvanácti let, Vojtěch poznamenal, že k tomu je třeba zvážit počet dávek.Přesto od pátku dojde k velkému kroku a registrace se otevře pro osoby starší šestnácti let. Vojtěch apeloval na influencery i sportovce, aby očkování mezi svými sledujícími propagovali.Rozvolnění dané soudemVojtěch uvedl, že kdyby nebylo rozsudku Nejvyššího správního soudu, držel by se původního plánu rozvolnění, který počítal s dalším otevřením služeb až od 14. června, a nikoliv od nadcházejícího pondělí.Ministr věří, že změna nebude mít zásadní dopad na epidemickou situaci, nevyloučil však možné dočasné zhoršení.Kolegům prý zadal, aby provedli revizi všech opatření, připustil, že jak se měnila, mohou v nich být jisté nesrovnalosti. Stejně tak se prý bude řešit možná úprava pandemického zákona tak, aby případné uzavírání provozů již v souladu se zákonem bylo. „Souhlasím s tím, že bychom takový nástroj měli mít,“ uvedl s tím, že v opačném případě by se vše muselo řešit prostřednictvím nouzového stavu.Lépe já než pátý ministr, říká VojtěchVojtěch rovněž vysvětlil, proč se rozhodl přijmout nabídku na návrat do čela ministerstva zdravotnictví. Vysvětlil, že to bylo „z odpovědnosti k resortu“ a že se chce věnovat čistě správě úřadu a oprostit se od politických půtek.„Beru to jako osobní misi,“ řekl.Připustil, že návrat na ministerstvo si rozmýšlel. S premiérem Andrejem Babišem měl k věci dvě schůzky, nakonec se ale rozhodl konat v zájmu resortu.Podle jeho slov nechtěl, aby na resort přišel pátý ministr během jednoho roku, který by se teprve musel seznamovat s jeho chodem.Opakovaně zdůraznil, že jeho angažmá potrvá pouze do říjnových sněmovních voleb, v nichž nebude kandidovat.„Co bude po volbách, se uvidí,“ odpověděl na otázku, zda následně zamíří například do diplomacie.Doplnil, že před epidemií ho práce na ministerstvu po věcné stránce bavila. Nyní chce dotáhnout do konce věci, které rozdělal.

