Pokračujeme v prozkoumávání TikToku a jeho neobvyklých receptů. Tentokrát to bude vejce na ohni

Pokračujeme v prozkoumávání TikToku a jeho neobvyklých receptů. Tentokrát to bude vejce na ohni

Začátek června v Česku předpovídají meteorologové jako relativně teplý, proto máme dnes pro vás tento recept na pečení vajíček venku.

Obvykle když mluvíme o pečení na ohni, týká se to často masa, ryb, brambor či zeleniny.Nedávno bylo však na stránce 5.minute.recipes na Tik Toku, věnované různým receptům, velmi zajímavé video. Ukazuje dvě varianty pečení vajec na ohni.První možností je dát vejce přímo ve skořápce na jehlici a držet takto vejce nad ohněm asi pět až deset minut. Poté jehlici dejte stranou, nechte vejce mírně vychladnout a sundejte jej.Druhá možnost je lehčí a mnohem pohodlnější. Vejce vložte do nepříliš hořícího uhlí, například po pečení špízu, nebo na místo, které nebude příliš horké. Příliš mnoho tepla není nutnost, jinak mohou vejce prasknout. Péct je nemusíte dlouho, doslova stačí pět minut, důležité je, aby vejce nezačala hořet! Jakmile vejce vytáhnete, musíte je dát vychladit. Ukázalo se, že vejce bylo téměř naměkko a bylo obohaceno o uzenou chuť.Pokud neplánujete táborák, ale stále chcete vyzkoušet pečená vejce, můžete si je udělat v troubě. Vejce zabalte do alobalu a dejte je do trouby asi 10 minut. Pak je vytáhněte, vychlaďte a vychutnejte si neobvyklou chuť.

