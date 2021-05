https://cz.sputniknews.com/20210530/registrace-k-ockovani-pro-lidi-pod-tricet-let-se-otevre-v-patek-uvedl-babis-14664086.html

Registrace k očkování pro lidi pod třicet let se otevře v pátek, uvedl Babiš

Lidé od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června. Premiér Andrej Babiš to uvedl na Twitteru. 30.05.2021, Sputnik Česká republika

„Je to 1 485 433 lidí a věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ napsal premiér.

2021

Zprávy

