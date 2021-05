https://cz.sputniknews.com/20210530/resort-zdravotnictvi-zna-vysledky-kontroly-hospodareni-v-arenbergerove-nemocnici-jake-chyby-naslo-14664296.html

Resort zdravotnictví zná výsledky kontroly hospodaření v Arenbergerově nemocnici. Jaké chyby našlo?

Resort zdravotnictví zná výsledky kontroly hospodaření v Arenbergerově nemocnici. Jaké chyby našlo?

Žádné větší chyby v hospodaření a nákupech Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebyly při kontrole Ministerstva zdravotnictví ČR nalezeny. O výsledcích... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T11:09+0200

2021-05-30T11:09+0200

2021-05-30T11:09+0200

česko

petr arenberger

jan blatný

majetkové přiznání

ministerstvo zdravotnictví

adam vojtěch

majetek

peníze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13278582_0:248:3093:1987_1920x0_80_0_0_8787a15b470ffc0ab373254b4eba4e60.jpg

Připomeňme, že kontrolu zadal někdejší ministr Jan Blatný, který měl podle deníku pochybnosti, zda nemocnice hospodaří dobře. Kontrola měla prověřit hospodaření s veřejnými penězi a zjistit, zda nemocnice už nenakupuje léky za stamiliony bez výběrového řízení, jak zjistila kontrola v roce 2018.Úřad ji ale dokončil až pod vedením jeho nástupce, nyní již rovněž bývalého ministra Petra Arenbergera, který je zároveň ředitelem vinohradské nemocnice.Ministerští úředníci podle něj kontrolovali jen podklady, které jim nemocnice poskytla.Kontroloři podle něj obecně upozorňují na možná rizika šití zakázek na míru, ale na závěr konstatují, že nemocnice postupovala podle zákona.Arenbergera jmenoval do funkce ředitele v roce 2019 nynější staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO), který jeho předchůdce kritizoval za netransparentní nákup léků a zdravotnického materiálu. Předchozí vedení v čele s ředitelem Josefem Grillem zadalo zakázky za 200 milionů korun bez výběrového řízení.Arenberger a majetkové přiznáníPřipomeňme, že podle zdrojů TV Seznam inkasoval ministr zdravotnictví Arenberger miliony korun za klinické studienových léků, které prováděl ve svém Sanatoriu profesora Arenbergera. Příjmy však neuvedl v majetkových přiznáních. Podle portálu Seznam Zprávy Arenberger provozuje sanatorium již více než 20 let. Uvádí se, že práce sanatoria je zaměřena na pacienty, kteří se podílejí na klinickém výzkumu farmaceutických firem. Tyto společnosti platí lékařům 150 až 200 tisíc korun ročně za každého účastníka výzkumu.S odvoláním na údaje Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) novináři oznámili, že od roku 2017 se sanatorium podílelo na 38 studiích, nicméně přesný počet pacientů není znám. Při průměrném počtu 5 účastníků na jednu studii TV Seznam spočítala, že Arenbergerovy příjmy činily zhruba 30 milionů korun.Příjmy měl Arenberger podle Seznamu vykázat v majetkových přiznáních, která musí podávat jako člen vedení vinohradské nemocnice. Arenberger od roku 2001 vede tamní kožní kliniku a o rok později se stal náměstkem pro vědu a výzkum. K 1. říjnu 2019 byl jmenován ředitelem nemocnice. V šesti oznámeních, která podal od roku 2017, ale jako vedlejší činnost uvádí pouze úvazek na lékařské fakultě a živnost v oboru kosmetické služby. Příjmy za klinické studie podle webu neuvádí, což je v rozporu se zákonem o střetu zájmů.Podle Arenbergera ho na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním upozornila média a již je dal do souladu. Arenberger k jeho nového majetkovému přiznání uvedl, že jde o částku, kterou vydělal za správu obchodního majetku, klinický výzkum, přednášky a konzultace v Česku i zahraničí. Pro deník Mladá fronta Dnes uvedl, že od ní nejsou odečteny náklady.Toto nové oznámení o majetku a příjmech, které udává stav ke konci loňského roku, má celkem 16 stránek, píší Seznam Zprávy. V dokumentu je uvedeno 65 nemovitostí a přiznává i vedlejší příjem asi 30 milionů korun. Z této částky ohlásil 28 milionů ministr jako příjem ze své živnosti, 1,5 milionu pak z pronájmu a 400 tisíc za členství v Radě Českého rozhlasu.Podle Seznam Zpráv však Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, přičemž měl ministr pronajmout tento objekt nemocnici v roce 2013.

https://cz.sputniknews.com/20210526/bydli-v-podnajmu-babis-znovu-uvedl-adama-vojtecha-do-funkce-ministra-zdravotnictvi-14630769.html

https://cz.sputniknews.com/20210519/horsi-nez-bananova-republika-existuje-cisty-cesky-politik-14539197.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr arenberger, jan blatný, majetkové přiznání, ministerstvo zdravotnictví, adam vojtěch, majetek, peníze