Slovensko vyšetřuje uniklou zprávu SIS. Kollár předvídá problémy, pokud se informace z ní potvrdí

Slovensko vyšetřuje uniklou zprávu SIS. Kollár předvídá problémy, pokud se informace z ní potvrdí

Tajná zpráva Slovenské informační služby (SIS), která nedávno unikla na internet, bude vyšetřována speciálně zařízeným týmem pro tento účel. Oznámil to... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Předseda Národní rady SR v nedělní diskusním pořadu TA3 V politice zdůraznil, že všechna podezření plynoucí z informací SIS musí prověřit příslušné orgány.Kollár se obává, že pokud se něco ze zveřejněných informací potvrdí, pak to v zemi vytvoří velké problémy. „Budu rád, pokud se to nepotvrdí,“ dodal Kollár.Šéf parlamentu zároveň uvedl, že nejvyšší ústavní činitelé jsou příjemci informací ze zákona. Setkání špiček státu v SIS se mělo podle jeho slov konat právě proto, že už delší dobu dostávali znepokojující informace. Myslí si, že zvolili správný formát a udělali dobře.Rozdíl mezi informacemi ze setkání a zprávou, kterou četl poslancům, je podle jeho slov jen v tom, že poslanci nedostali konkrétní jména. „Sice poslanec má ze zákona prověrku na stupni přísně tajné (PT) a může se s tím seznamovat, ale sál pléna NRSR není přizpůsoben na PT,“ řekl Kollár.Kollár také zdůraznil, že případné úniky z této zprávy by nebyly šťastné a šlo by o porušení zákona. O zbavení mlčenlivosti požádali poslanci Směru. Kollár však požadavky poslanců na zbavení mlčenlivosti nepovažuje za správné. Odmítá i náznaky opozice, že se zpráva týkala trestných činů konkrétních politiků.Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) včera varoval před další šířením mediálního materiálu, představovaného jako utajovaná zpráva Slovenské informační služby (SIS). Upozorňuje na to na sociální síti.

