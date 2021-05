https://cz.sputniknews.com/20210530/su-57-pro-jine-proc-rusko-vyviji-novou-stihacku-14670217.html

„Su-57 pro jiné.“ Proč Rusko vyvíjí novou stíhačku?

Lehká, manévrovatelná a levnější. Společnost Suchoj zahájila vývoj jednomotorové taktické stíhačky páté generace. Podobných letadel mají dnes v zahraničí dost... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Plány do budoucnaJe jasné, že v konstrukci budou uplatněna technická řešení, jež byla otestována na stíhačkách páté generace Su-57. Jde o nátěr pohlcující rádiové vlny, palubní radioelektronické zařízení, a zbrojní systém.Od staršího modelu převezmou rovněž nejnovější motor, takzvaný výrobek 30. Avšak zkušební experimentální stroj má být dočasně vybaven motorem Al-31FN třetí a čtvrté série, který již byl vyzkoušen na cizích stíhačkách.Plánuje se, že vzletová hmotnost stíhačky nepřekročí 18 tun. Pro porovnání uvedeme, že Su-57 má hmotnost přes 25 tun. Ukazatel poměru hmotnosti a tahu se má rovnat jedničce. Přitom má být, stejně jako u předchůdce, snížena radiolokační viditelnost.Maximální rychlost super manévrovatelného stroje překročí dvě zvukové. Vektor tahu měnící směr proudu má zajistit kratší vzlet. Pod trupem má být, stejně jako u jiných podobných letounů, umístěno vstupní hrdlo (lapač vzduchu) s několika režimy.Podle vojenského experta Alexeje Leonkova jsou dnes jednomotorové stíhačky celosvětovým trendem, příslušné zkušenosti mají také v Rusku. Konstruktéři velmi pokročili s pohony. Společnost Klimov má například proudový motor RD-33. Jeho modifikaci RD-93 instalovali Číňané na stíhací bombardér Chengdu FC Xiaolong. Jiná varianta, SMR-95, byla adaptována v JAR na stíhačky Super Mirage F-1 a Super Cheetah D-2.Existuje varianta RD-33 s vektorem tahu měnícím směr proudu. Tento systém otestovali v nultých letech na zkušebním MiG-29OBT. Navíc ruští inženýři a technologové jako první na světě vyvinuli trysku se změnou vektoru tahu pod všemi úhly. Zatím to nedokázala zopakovat žádná země.Přednosti a vadyVelkou předností jednomotorového schématu je cena. Tyto letouny jsou mnohem levnější než těžké stíhačky.„Víc než polovinu ceny bitevního letounu činí pohonná jednotka a palivový systém,“ vysvětlil Leonkov a dodal: „Četné země chtějí mít v letecké výzbroji levnou techniku, proto jsou jednomotorové stíhačky nejvhodnější variantou. Ne všichni si totiž mohou dovolit nejen F-35 za sto milionů dolarů, ale dokonce něco jednoduššího za 50.“Co se týče bojových kvalit, jednomotorové stroje podle palubního zařízení, radiolokačních systémů a manévrování nezaostávají za těmi těžkými. Rozdíl v bojové síle kvůli menší hmotnosti nepřekročí 20 %.Jiná otázka je životnost. Letouny se dvěma motory mají přece možnost doletu na letiště dokonce v případě selhání jednoho motoru.„Američané se nebojí létat s F-35, poněvadž jsou si jisti, že je „neviditelný“,“ připomněl expert. „Hrozba pro F-35 existuje pouze v zemích, jež mají systémy PVO schopné ho rozeznat. Tohle je ale jenom několik zemí, systém S-400 vlastní Rusko a země, kterým jsme tyto protivzdušné systémy dodaly, čili Čína, Indie a Turecko. Jinde se „blesky“ nemají čeho obávat,“ uvádí se.Zasloužilý ruský vojenský letec Vladimir Popov je rovněž přesvědčen, že volba jednomotorového schématu má hlavně ekonomické důvody.„V intenzivních bojových akcích, kdy existuje silný systém PVO a nepřátelské letectvo, vykoná stíhačka pět, maximálně deset bojových vzletů. Pak buď potřebuje opravy kvůli zásahu, anebo je sestřelena. Ztráta drahých těžkých letounů přijde příliš draho,“ řekl generál.Každá vážná vojenská mocnost potřebuje, podle jeho názoru, technologie na výrobu levnějších jednomotorových letounů, aby v případě hrozby zvenčí mohla rychle zahájit jejich hromadnou výrobu.Sovětské zkušenostiStroj s jedním motorem je na světě dost populární, jsou to americké F-16 a F-35, švédský JAS 39 Gripen, čínský J-10. Avšak nejvýraznějším příkladem a vzorem účinného uplatnění podobných strojů je sovětský MiG-21, nejmasovější a jedna z nejvíc bojujících nadzvukových stíhaček, která se zúčastnila prakticky všech velkých válečných konfliktů druhé poloviny minulého století.Stíhačka byla vyvinuta koncem padesátých let. Vojenské letectvo potřebovalo tenkrát lehké a rychlé letadlo schopné zachytit bombardéry a čelit nepřátelským stíhačkám. Osmitunový MiG byl určen pro bojové akce nad frontovou linií na malé vzdálenosti od svého letiště. Ve výzbroji měla řízené a neřízené rakety na čtyřech závěsech a dělo ráže 23 milimetrů.Bojový křest měl MiG-21 ve Vietnamu. Tady byl jeho hlavním nepřítelem americký F-4 Phantom. Silnější a těžší dvoumotorová dvacetitunová stíhačka předčila sovětský stroj v doletu a zbrani. Nicméně USA ztratily za léta války v bojích se stroji MiG-21 víc než stovku Phantomů. MiGy vyhrály díky rychlosti a manévrování ve vzduchu. Podle sovětských dat činily ztráty MiG ve Vietnamu asi 60 strojů.V roce 1967 bojovaly MiGy s Phantomy v Šestidenní válce mezi arabskou koalicí a Izraelem. Egyptští letci dokázali zlikvidovat jenom asi deset nepřátelských letounů, ztratili přitom 19 strojů, Izrael měl naprostou převahu ve vzduchu, prakticky celý park egyptského letectva byl rozdrcen na zemi, měli jenom několik bojeschopných letek. Také výcvik arabských pilotů nebyl na úrovni.Pak válčily MiGy-21 v Afghánistánu, Libyi, Jugoslávii, Angole, na hranici Indie s Pákistánem. Celkem bylo vyrobeno přes 11 tisíc strojů MiG-21 a jeho zahraničních kopií. Tuto stíhačku mělo ve výzbroji více než 50 států.

