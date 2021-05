https://cz.sputniknews.com/20210530/tri-rusove-zemreli-pri-vybuchu-ve-stredoafricke-republice-14672905.html

Tři Rusové zemřeli při výbuchu ve Středoafrické republice

Tři ruští občané se stali oběťmi výbuchu ve Středoafrické republice. V neděli o tom informovala místní rozhlasová stanice Ndeke Luka. 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací rádia ve čtvrtek ve vesnici Bandiba na severozápadě země explodovala dvě policejní auta na nastražené výbušnině. Na následky výbuchu zemřelo pět lidí, z toho tři ruští občané a dva místní policisté. Dalších pět osob bylo zraněno.Ruský velvyslanec ve Středoafrické republice Vladimir Titorenko agentuře Sputnik řekl, že ambasáda prověřuje informace o smrti tří ruských občanů. Zatím ji však nelze potvrdit.Smrt ruských občanů ale Sputniku potvrdil mluvčí vlády Středoafrické republiky.Ruské angažmá ve Středoafrické republicePřed dvěma týdny ruský velvyslanec Titorenko novináře informoval, že Rusko do Středoafrické republiky dodalo třetí partii lehkých zbraní včetně útočných pušek AK-47 Kalašnikov. Mezi dodanými zbraněmi byly dále odstřelovačské pušky, RPG, granáty i munice. Jednalo se o bezplatné dodávky.Slavnostní předání zbraní proběhlo na letišti hlavního města Bangui za přítomnosti prezidenta a ministra obrany země. Ruskou stranu zastupoval představitel ruského ministerstva obrany Oleg Poljugujev.Na zemi bylo uvaleno zbrojní embargo. Ruský velvyslanec uvedl, že dodávky lehkých zbraní do Středoafrické republiky nemusí být schvalovány Radou bezpečnosti OSN. Je třeba tyto dodávky pouze oznámit.V říjnu 2020 dodalo Rusko do Středoafrické republiky 20 obojživelných obrněných průzkumných vozidel BRDM-2. V roce 2019 Rusko předalo vládě země Kalašnikovy, kulomety, granátomety, pistole a odstřelovačské pušky.V prosinci loňského roku agentura Sputnik informovala, že Rusko vyslalo do afrického státu dalších 300 vojenských instruktorů, aby pomohli Středoafrické republice v posilování obranných schopností při výcviku vojáků národní armády.Letos v dubnu ruské ministerstvo zahraničí informovalo, že v zemi působí přes 500 ruských vojenských instruktorů. Další zvyšování jejich počtu se zatím neplánuje.Předtím vláda Středoafrické republiky obvinila bývalého prezidenta Françoise Bozizeta z pokusu o státní převrat. Prohlášení bylo učiněno v souvislosti s tím, že tři hlavní povstalecké skupiny působící v zemi oznámily, že spojí své síly proti vládě před parlamentními a prezidentskými volbami. Současný prezident Faustin-Archange Touadéra volby vyhrál hned v prvním kole, když získal 53 % hlasů.Rusko vystupuje v OSN za zmírnění zbrojního embarga. Argumentuje tím, že povstalecké jednotky mají často mnohem modernější zbraně než vládní síly.

