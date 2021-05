https://cz.sputniknews.com/20210530/v-thajsku-bylo-nalezeno-telo-ukrajinskeho-velvyslance-14672505.html

V Thajsku bylo nalezeno tělo ukrajinského velvyslance

V Thajsku bylo nalezeno tělo ukrajinského velvyslance

Ukrajinský velvyslanec v Thajsku Andrij Bešta zemřel během dovolené v hotelu na ostrově Koh Lipe, uvádí agentura Associated Press. 30.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle policie království nebyly nalezeny žádné známky násilné smrti.Bešta byl nalezen mrtvý asi v půl šesté ráno v hotelovém pokoji na ostrově Koh Lipe. Jak řekl velvyslancův syn, den předtím se cítil dobře. Ve 4:30 se diplomat probudil s příznaky otravy a poté omdlel.Tělo diplomata bylo odesláno na pitvu do místní nemocnice, poté bylo převezeno do policejní nemocnice v Bangkoku k dalšímu vyšetřování příčin smrti.Andriji Beštovi bylo 45 let. V roce 2015 byl jmenován velvyslancem v Thajsku a od roku 2017 byl současně ukrajinským velvyslancem v Laosu a Myanmaru. Během své kariéry pracoval v ukrajinské kanceláři v OSN a dalších mezinárodních organizacích.Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo rodině a přátelům velvyslance hlubokou soustrast.Předtím bylo oznámeno, že honorární konzul Ukrajiny Bogdan Fedorak zemřel 29. května v Detroitu v Michiganu.Fedorak pracoval jako honorární konzul Ukrajiny od roku 2001.Bývalý šéf ukrajinské rozvědky se utopil v EgyptěBývalý šéf ukrajinské zahraniční zpravodajské služby Viktor Gvozď se utopil 28. května v Egyptě při potápění. Tuto informaci potvrdil náměstek ukrajinského ministra zahraničních věcí Jevgenij Jenin.Média s odvoláním na zdroje předtím uváděla, že Gvozď zemřel v Egyptě. Na místě podstoupil kardiopulmonální resuscitaci a byl okamžitě převezen do nemocnice. Lékaři konstatovali smrt.Gvozď stál v čele zahraniční zpravodajské služby Ukrajiny od roku 2014 do roku 2016.

