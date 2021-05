V Uralvagonzavodu začali vytvářet prototypy těžkého robota Šturm

https://cz.sputniknews.com/20210530/v-uralvagonzavodu-zacali-vytvaret-prototypy-tezkeho-robota-sturm-14658402.html

„Vytváří se zejména mobilní řídící středisko pro bojová vozidla komplexu a samotná vozidla s různými bojovými moduly, včetně modulu se 125mm dělem s krátkou hlavní. Všechna vozidla komplexu jsou postavena na podvozku tanku T-72B3,“ uvedl jeden ze zdrojů.Podle slov druhého zdroje budou mít samotná bojová vozidla komplexu Šturm vysokou úroveň ochrany před nepřátelskými protitankovými zbraněmi. Podle zdroje je hlavním účelem komplexu Šturm identifikovat a zdolat dlouhodobé palebné cíle, zničit nepřátele, zejména protitankové posádky, které představují zvláštní nebezpečí pro obrněná vozidla ve městě.Jak pro Sputnik vysvětlil vojenský expert, šéfredaktor webu Arsenal Otěčestva Viktor Murachovskij, všechny stroje robotického komplexu Šturm jsou určeny k akcím na v předních pozicích, a to jak přímo v bojových formacích útvaru, tak autonomně, v určitých směrech.Podle Murachovského je jedním z nejdůležitějších úkolů integrace takových komplexů do běžných struktur vojsk a vypracování jejich interakce se všemi prvky bojového řádu.Organizace a udržování nepřetržité interakce ve společném boji je samo o sobě jedním z nejobtížnějších a netriviálních úkolů válečného umění. Zahrnutí robotického komplexu do tohoto procesu bude vyžadovat rozsáhlý praktický výcvik v jednotkách, dodal.Bojoví roboti s umělou inteligencíRuský ministr obrany Sergej Šojgu před nedávnem uvedl, že v zemi byla zahájena sériová výroba bojových robotů s umělou inteligencí. V současné době hned několik ruských obranných podniků vyrábí bojové roboty pro ruskou armádu. Například koncern Kalašnikov vytváří stroj v rámci programu Ratnik. Jeho hlavním úkolem bude, podle názoru vojenského experta Viktora Murachovského, ochrana území a průzkum na území nepřítele.Uralvagonzavod vytváří bezpilotní tanky na platformě T-72B3. Jeden z nich má být vyzbrojen těžkými zbraněmi, druhý má být vyzbrojen automatickými kanony.Fond perspektivních výzkumů má k červenci letošního roku dokončit zkoušky pěti typů (dvě kolové varianty a tři pásové) systému Marker. S jeho pomocí se zkoušejí klíčové technologie pozemní robototechniky: technické vidění, spojení, navigace, autonomní pohyb a použití, ale i skupinové řízení.Ruská armáda nicméně už v minulosti přijala do své výzbroje bojové roboty. Příkladem je bojový robotický tank Uran-9, jehož úkolem je provádět průzkum, palebnou podporu a ničit obrněnou techniku protivníka. Tento stroj vážící 12 tun má ve výzbroji naváděné rakety a 30milimetrový kanon doplněný kulometem ráže 7,62.Dalším ruským bezpilotním strojem je Poseidon, podvodní aparát. Ten je vybaven jaderným motorem. Poprvé o něm hovořil ruský prezident Vladimir Putin v roce 2018. Podle jeho slov tyto stroje mohou být vybaveny jak konvenční bojovou hlavicí, tak i jadernou zbraní.

