Vědci našli způsob, jak odvrátit novou katastrofu v Černobylu

Vědci našli způsob, jak odvrátit novou katastrofu v Černobylu

Výzkumníci ze Sheffieldské univerzity uvedli způsob, jak odvrátit novou katastrofu v Černobylu. Napsal o tom The Business Insider. 30.05.2021

Vědci v čele s odbornicí na jaderný odpad Claire Corkhillovou se pokusili zjistit příčinu vzniku nových jaderných reakcí v Černobylské atomové elektrárně, a také navrhli způsob, jak těmto nebezpečným procesům zabránit. Vymodelovali v laboratorních podmínkách situaci, která vznikla po havárii v jaderné elektrárně 26. května 1986. V důsledku série výbuchu v reaktoru vypukl požár. Teplota v aktivní zóně se prudce zvýšila, a uranové tyče se roztavily spolu se zirkoniovým obalem, součástmi reaktoru (ocel a beton) a pískem, který byl do reaktoru shazován při hašení ohně.Po katastrofě byl nad reaktorem postaven sarkofág, který ale nebyl hermetický a propouštěl dešťovou vodu. Nový bezpečný kryt postavený v roce 2016 zabránil pronikání vody dovnitř. Kvůli tomu se ale stala tavenina v reaktoru příliš suchou. Podle názoru vědců to by také mohlo vytvořit podmínky pro obnovení jaderných reakcí. Corkhillová je přesvědčena, že Černobylská atomová elektrárna potřebuje „zlatou střední cestu“, kdy bude v reaktoru obsah vody dostatečný k tomu, aby zůstávala tavenina stabilní. Odborníci přitom upřesnili, že jde zatím o pouhý předpoklad, a že jsou nutné detailnější výzkumy.Corkhillová navrhla pustit roboty do prostoru 305/2, v němž byly zaznamenány jaderné reakce, a provrtat taveninu, aby bylo možno instalovat bórové válce pro pohlcování zbytečných neutronů.„Vážnou překážkou tomu je, že je tavenina velmi tvrdá,“ podotkla.Odbornice doufá, že tavenina vyrobená v laboratorních podmínkách pomůže vyvinout robota, který by dokázal tento záměr uskutečnit.Vědci se domnívají, že zatím není třeba pospíchat. Možná, že jaderné palivo samo přestane „doutnat“. Když ale k tomu nedojde, máme ještě několik let, než dosáhne počet neutronů kritické úrovně, usoudili odborníci.V časopise Science byl dříve uveřejněn článek, v němž varovali vědci před obnovením jaderných reakcí v jednom z prostorů Černobylské atomové elektrárny. Odborníci z Kyjevského ústavu pro problémy atomových elektráren nevyloučili, že tyto procesy mohou vyprovokovat uvolnění energie. Jaderný chemik Neil Hyatt zdůraznil, že toto nebezpečí nelze přehlížet.Doktor technických věd Vladimir Kuzněcov ze své strany podotkl, že jaderné reakce v Černobylské atomové elektrárně se nikdy nezastavily. Prostory pod reaktorem, v nichž bylo zjištěno jaderné štěpení, byly po havárii nejvíce znečištěny. Radionuklidy, které byly v reaktoru, se dostaly do všech tavenin a tam zůstanou, dokud se nerozpadnou, upřesnil vědec.

