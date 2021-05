https://cz.sputniknews.com/20210530/vich-puvodne-sovetska-technika-v-armade-cr-muze-mit-po-modernizaci-prednosti-14669905.html

Vích: Původně sovětská technika v armádě ČR může mít po modernizaci přednosti

Vích: Původně sovětská technika v armádě ČR může mít po modernizaci přednosti

Ministerstvo obrany ČR chce nakoupit 210 nových „bévépéček“ za dvě miliardy eur, nejspíše od providerů jako BAE Systems (Švédsko), Rheinmetal Landsysteme... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T20:22+0200

2021-05-30T20:22+0200

2021-05-30T20:22+0200

názory

armáda čr

česká republika

armáda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1209/19/12091965_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ab3f77fc58f8a5ae4bed4e1976ff6334.jpg

Místopředseda výboru pro obranu Radovan Vích (SPD) pro Sputnik říká, že dosluhující sovětská technika má stále modernizační potenciál, a dokonce některé přednosti. Dodává, že AČR si peníze zaslouží, ale měly by být investovány lépe.Dá se nějak stručně shrnout váš názor na modernizaci armády ČR? Lze vás požádat o komentář k nákupu nových bévépéček a k tomu, že NATO by rádo, aby v ČR vznikla robustní brigáda obrněnců?Vích: V SPD soudíme, že armáda má dostat odpovídající prostředky a že by měly být ale správně a přiléhavě investovány, abychom nakonec mohli hovořit o jasném benefitu pro resort armády. Jsme pro uvážlivou modernizaci. Armádě by se především neměl její rozpočet krátit. Odmítáme mantru 2 % odvodů do NATO.Mohli bychom tedy rozvést, jaké projekty jsou pro armádu výhodné a jak by ta modernizace měla vypadat? Nakolik potřebujeme bévépéčka?Hnutí SPD dlouhodobě podporuje modernizační projekty armády. V žádném případě SPD nezpochybňuje skutečnost, že naše armáda nová pásová bojová vozidla potřebuje; ta, která máme jsou od roku 2015 za oficiální hranicí životnosti. To, že do dnešní doby armáda nemá nová pásová/kolová vozidla, to je chybou předchozích vlád, tzn. vlády ODS, ministrů za ODS či KDU-ČSL. Bavíme se o první a druhé vládě Mirka Topolánka (2006-2009), o vládě Petra Nečase (2010-2013). Stačí jen připomenout působení pánů Vondrů (bývalý ministr obrany za ODS), Bartáků (bývalý ministr obrany za ODS), Stropnických (bývalý ministr obrany za ANO), ale lze tu vzpomenout na díl odpovědnosti paní Vlasty Parkanové (bývalá ministryně obrany za KDU-ČSL) …Proč se tak otálelo s výběrovým řízením na obrněnce? Říkáte, že „sovětská“ bévépéčka, u nás vyráběná v licenci, jsou již za hranicí životnosti…Výběrovka na obrněná vozidla, tak jak dnes probíhá, měla proběhnout už někdy v roce 2012. My dlouhodobě tvrdíme, že bychom chtěli a mnohem více bychom preferovali modernizaci stávajících pásových bojových vozidel pěchoty, tyto země se alespoň snaží část výrobní kapacity přenést na své území… Navíc stejným způsobem se k tomu postavilo Rusko, Slovensko, myslím že i Polsko (modernizaci dokonce BVP-1 provádí Polska Grupa Zbrojeniowa, pozn. aut.). To je cesta, kterou vidíme konkrétně s tím, že takto by to bylo pro nás jako pro SPD nejpřijatelnější. Platforma tu existuje, znamenalo by to spolupráci i s ostatními státy: bavíme se o podpoře domácího zbrojního průmyslu a spoustě dalších věcí. Že se k tomu přistupuje až v současné době – to je chyba také současného vedení resortu, lépe řečeno, je to lapsus ministerstva obrany, resp. Sekce vyzbrojování a akvizice (SVA MO). V praxi dochází k rušení či odkládání projektů, zakázky jsou předražené zakázky. Měli jsme tu i nálezy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Bylo by toho více (viz předražené Pandury, již dále neschopné plavby pozn. aut.)Co ty BVP-2 sovětské konstrukce? Například czdefence.cz píše: „BVP-2 se vyznačuje jednoduchostí, technickou odolností a celkovou robustností. Vysoce je hodnocena průchodnost BVP-2 těžkým terénem. Z hlediska AČR je výhodou i nízká hmotnost a schopnost plavby…“ Server jinak říká, že koncepčně je to vozidlo zastarávající, ale že se může vyplatit modernizace, k takové přikročil i finský uživatel, provozující odvozenou techniku…Proč voláme po modernizaci stávajících vozidel? Z hlediska obrany území našeho státu tato stávající bojová vozidla pěchoty mají schopnost obojživelnosti, tedy plavby. Všechny nabídky, které v současnosti jsou, tak tyto schopnosti nemají. Je to pro nás zásadní překážka, protože, bavíme-li se o překonávání vodních toků typu Labe, Vltava, Morava atd. – jde o zásadní věc. Vozidla, která jsou teď ve výběrovém řízení, tyto parametry a schopnosti nemají. Je to dáno i jejich velkou hmotností. Údajně žádná jiná nabídka – co se týká jiných druhů pásových bojových vozidel – není.Armáda je dnes tak zklamaná, že přivítá jakékoli nové vozidlo uvedené kategorie. Momentálně máme nabídky 3, resp. třech výrobců. Probíhá kontrola funkčnosti prvních vzorků. Jsme ale ve fázi, kdy ještě ani neprobíhají vojskové zkoušky. Zatím nemůžeme odhalit všechny případné nedostatky. Je to běh na dlouhou trať. Tato vláda asi nenajde odvahu k tomu, aby podepsala kontrakt, těžko také stihne provést vojskové zkoušky, včetně následného oslovení výrobců s relevantní zakázkou. Bude to mít největší dopad na naše vojáky. Dostáváme se do skutečnosti, že je zásadním způsobem ohrožena bojeschopnost i obranyschopnost ČR.Pokud by se modernizovala stávající technika: lze zapojit firmu Meopta Přerov, která dlouhodobě umí dělat optiku, spoustu dalších věcí. Bylo by možné angažovat další firmy, které tady vznikají na platformě vozidel Tatra či CSG-Czechoslovak Group. Je možné přizvat Vojenský opravárenský podnik, tyto firmy mají kapacity, aby upgrade techniky prováděly. To jsou důvody, jež v SPD zvažujeme a které hovoří pro modernizaci stávajících vozidel, to je náš pohled na celou tuto problematiku.Co se týká výstavby těžké brigády – je to věc, kterou někteří naši vrcholní politici naslibovali na různých setkáních apod. Armáda je bita tím, že se jí neustále krátí finanční rozpočet, má to řadu důvodů. To my v SPD odmítáme: i my chceme mít armádu moderní, armádu modernizovanou. Nezpochybňujeme to, že peníze mají v armádě zůstat. Nehlasovali jsme ani pro to, že by se peníze měly armádě brát. Bavili jsme se o tom, že rozpočet ministerstva obrany by měl mít jinou strukturu. V praxi to znamená, přestat financovat naše zahraniční mise a prostředky směřovat třeba do modernizačních programů. Naši vojáci v Iráku či Afghánistánu nehájí zájmy České republiky. Tyto peníze pro mise lze použít na nákup v neposlední řadě materiálu a armádní techniky vůbec.Jaká technika u nás dosluhuje?V naší armádě jsou skutečně značně staré vozy. Řeknu obecně: máme stovky aut typu Praga W3S (vojenský valník, třítunový speciál, neformálně zvaný „vejtřaska“), tyto modely byly zavedeny do výzbroje dokonce v padesátých letech 20. století. Dále bych jmenoval třeba vozidla UAZ 469, které se do armády dostaly v letech 70., zde kráčí o terénní dvounápravový automobil s pohonem všech kol. Proč o tom hovořím, protože naše stávající bojová pásová vozidla pěchoty vlastně pochází z týchž let, konkrétně bojové vozidlo pěchoty BVP-1, jehož pokračovatel BVP-2 dosud v naší armádě slouží a vykazuje stále použitelné parametry.Třeba Acr.army.cz uvádí, cit: „BVP-2 je bojové pásové pancéřované vozidlo s vysokou manévrovací schopností. Svou palebnou silou, pancéřovou ochranou, ochranou na bojišti (v podmínkách použití zbraní hromadného ničení), schopností překonávat vodní překážky plavbou a přepravními možnostmi dosud splňuje požadavky k zařazení do mechanizovaných jednotek pozemních vojsk AČR, kde nahradilo BVP-1…“BVP-2 pořád schopnost obrany naší země mají. Další otázkou je problém unifikace. Absolutně nesouhlasíme s tím, jakým způsobem se provádí nákupy nové techniky, viz děla z Francie, vrtulníky z USA, nemluvě už o celkové kalkulaci a očividném předražení zakázek. Máme taky problém s tím, že zbraňové systémy jsou příliš různorodé – když to přeženu: každý pes, jiná ves… Dle našeho názoru bychom měli nejlépe jednat s jedním výrobcem. Zcela ideální by byla těsná spolupráce mezi státy V4, kde by se dal zapojovat domácí obranný průmysl. SPD toto považuje za platformu, na níž by se dalo stavět.Moderní vozidla pěchoty dostávají stále větší palebnou sílu i prvky aktivní i pasivní ochrany, některé stroje je možno vysazovat z letadel. Jak do toho zapadá česká vize armádních modernizací a nových akvizicí?Armáda ČR zde nemá schopnosti strategické přepravy. Máme území o rozloze cca 500 x 300 km. Máme zde v ČR jiné podmínky, nemáme území, kde by se dal vést boj na široké frontě. Neodpovídají tomu geografické podmínky; nejsou tu široké pláně, jaké mají v Polsku či v Rusku. Bavme se o tom, co potřebujeme pro území našeho vlastního státu.Důležité: nejsme ani proruští, ani proameričtí. Jsme přesvědčeni o tom, že některé projekty je třeba opustit, nové zbraně pořídit, některé staré modernizovat. Pro modernizaci máme vhodné předpoklady. Máme prostředky diagnostiky, je tu i logistika a dodávka náhradních dílů. Máme na to v záloze spoustu lidí. Od roku 1970 se tu průběžně školila řada specialistů. Umí své řemeslo. Snad by stačil krátký zdokonalovací kurz. Mám takový dojem, že vše, co se dnes nakupuje, není ani tak pro obranu naší země, ale pro plnění úkolů zahraničních misí a s tím souvisejících vojenských operací. Toto musím jednoznačně odmítnout.Děkujeme za rozhovor.

https://cz.sputniknews.com/20210529/usa-sa-tesi-ze-submisivna-eu-spomali-jej--upadok-analytik-k-novym-principom-vztahov-s-rf-14662291.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

armáda čr, česká republika, armáda