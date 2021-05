https://cz.sputniknews.com/20210530/von-der-leyenova-navrhla-zavedeni-uhlikove-dane-v-cele-eu-ekonomove-varuji-pred-socialnimi-otresy-14663928.html

Von der Leyenová navrhla zavedení uhlíkové daně v celé EU. Ekonomové varují před sociálními otřesy

Von der Leyenová navrhla zavedení uhlíkové daně v celé EU. Ekonomové varují před sociálními otřesy

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na nedávném bruselském summitu navrhla v rámci unijního klimatického balíčku celoevropské zavedení uhlíkové... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-30T15:33+0200

2021-05-30T15:33+0200

2021-05-30T15:33+0200

svět

evropská unie (eu)

klimatické změny

ekonomický vliv

doprava

daně

uhlí

summit

ursula von der leyenová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/698/90/6989081_0:0:2133:1200_1920x0_80_0_0_4e4632b703df6176a277abec16e4202c.jpg

Šéfka EK během jednání hlav států a předsedů vlád unijních zemí v Bruselu uvedla, že považuje celoevropské zdanění emisí uhlíku z dopravy a z budov za nutné řešení při dosažení Evropou stanoveného účelu snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Von der Leyenová přitom v prvních etapách slibuje nižší uhlíkovou daň, která by se navyšovala jen postupně, ale i to, že EU pomůže zmírnit finanční zátěž pro potřebné státy.I přesto však kritici tohoto návrhu varují, že obchodování s emisemi právě ve stavebnictví a v dopravě bude v každém případě mít nepříznivý dopad na jednotlivé spotřebitele. Jak upozorňuje portál Echo24.cz, jednotná daň by mohla způsobit masivní finanční i sociální otřesy, například ve státech jihovýchodní Evropy, protože ceny benzínu a topných olejů by extrémně vzrostly.Podle ekonoma Rogeru, Dominika Stroukala. by se zavádění daně dotklo i českých domácností, zejména těch nejchudších.„Ze zahraničních zkušeností víme, že uhlíková daň vede také k vyšším cenám nemovitostí a studie ukazují, že vedle peněz stojí řadu pracovních míst a tlačí na vyšší zadlužení států. Musíme také počítat s tím, že například jako v Kanadě začne uhlíková daň relativně nízko, ale brzy se začne znásobovat. Uhlíková neutralita do roku 2050 je extrémně drahý plán a měli bychom ukazovat na to, kdo to platí,“ dodal Stroukal.K evropskému Green Dealu připojil Českou republiku premiér Andrej Babiš (ANO), který s plánem souhlasil v minulém roce. Státy se tak zavázaly, že do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů či že bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů.

https://cz.sputniknews.com/20210528/sefka-trikolory-podporou-green-dealu-dovrsuje-ods-svoji-premenu-ve-stranu-krajniho-stredu-14643914.html

5

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropská unie (eu), klimatické změny, ekonomický vliv, doprava, daně, uhlí, summit, ursula von der leyenová