„Za kratší konec budeme tahat my.“ Bezpečnostní expert ohodnotil následky odchodu ruských diplomatů

Proces vyrovnání počtu pracovníků ruského a českého velvyslanectví je již v plném proudu. Včera Česko opustila první skupina pracovníků ruské ambasády v Praze... 30.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice

andor šándor

diplomatické vztahy

byznys

diplomacie

česká republika

rusko

Své dojmy dotyčný sdělil pro portál ŽivotvČesku.cz. Podle bezpečnostního analytika by se už dále špatné vztahy mezi Českou republikou a Ruskem neměly prohlubovat.Podle něj problém nevyřeší ani alianční summit v Bruselu.Zpochybnil však, že by mohlo brzy dojít k útlumu vztahů.Vyhoštění ruských diplomatů z ČeskaVčera odpoledne z letiště v pražské Ruzyni odletěl speciál, který dopravil do Ruska část diplomatů a zaměstnanců ruského velvyslanectví vyhoštěných z České republiky kvůli kauze Vrbětice.Podle informací ČTK sobotní Iljušin naroloval několik desítek metrů od budovy třetího terminálu ruzyňského letiště. Následně k vládnímu speciálu dorazil vůz s několika vagóny plnými zavazadel.Vládní speciál přistál na moskevském letišti Vnukovo v 17.43 hod moskevského času (16.43 hod SEČ). Stroj dopravil domů 54 zaměstnanců ruské ambasády s jejich rodinami. Další letadlo by mělo dopravit ruské diplomaty do jejich vlasti v pondělí.Co se týče českého zastoupení v Rusku, do konce května tam výpověď obdrží 79 místních sil na velvyslanectví v Moskvě, v Českém domě a v Českém centru Moskva. K 21. květnu už dostalo výpověď 71 zaměstnanců. Česko také dostalo z řady zemí nabídku pomoci v souvislosti s chodem ambasády, o celé věci se dále jedná.Dříve 19. dubna 18 ruských diplomatů, o jejichž vyhoštění česká vláda informovala 17. dubna, opustilo území České republiky. Tentýž den z Moskvy odletělo 20 českých diplomatů v rámci reciproční odpovědi ruského ministerstva zahraničí na rozhodnutí české strany.22. dubna šéf české diplomacie Jakub Kulhánek oznámil další rozhodnutí české vlády: složení Velvyslanectvíl RF v Praze se sníží na úroveň české diplomatické mise v Moskvě.Rusko tak dostalo čas na stažení 63 pracovníků své pražské ambasády do konce května.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešli na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

česká republika

rusko

