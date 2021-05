https://cz.sputniknews.com/20210530/zahradil-se-tvrde-pustil-do-jourove-chcete-medialnimu-mainstreamu-zlikvidovat-konkurenci-14669175.html

Zahradil se tvrdě pustil do Jourové: Chcete mediálnímu mainstreamu zlikvidovat konkurenci

Euroúředníci ženou konkurenty mainstreamu do samizdatu. Takto reagoval český europoslanec Jan Zahradil (ODS) na iniciativu eurokomisařky Věry Jourové

V rozhovoru pro zpravodajský server Aktuálně.cz Jourová promluvila o svém návrhu kodexu proti dezinformacím, jenž představuje soubor pravidel, která mají pomoci očistit internet od lží a smyšlených zpráv.Kodex je primárně určen velkým digitálním platformám, jež mají dosah k více než deseti procentům občanů EU. Jedná se tedy především o Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. Komise chce oslovit i menší hráče, včetně českého Seznamu či TikToku. Ačkoli se jedná o dobrovolnou iniciativu, v roce 2023 vstoupí v platnost nařízení o digitálních službách, která předpokládá sankce proti internetovým platformám, jež neučiní opatření proti dezinformacím.Zahradil však blahým úmyslům Komise nevěří a je toho názoru, že se jedná o pokus vyčistit mediální trh od konkurence. Dále poukázal na to, že alternativní média přejdou do moderní podoby samizdatu, s čímž mají členové bývalého východního bloku zkušenosti.Vůči Jourové se kriticky vyjádřil i mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Podle něj se jedná o „totalitu zabalenou to hedvábných slov“.Připomeňme, že Kancelář prezidenta republiky dříve označila několik českých médií, včetně týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcí 168 hodin a Reportéři ČT, za dezinformační platformy, a to s odkazem na iniciativy Evropské komise. Jourová se však proti tomuto postupu ohradila.

