Americký vědec varoval před nebezpečím covidu-26 a covidu-32

„Je to třetí velká epidemie nebo pandemie v 21. století (po SARS a MERS)… Nynější je třetí. Matka příroda nám napovídá, co se stane, přijde covid-26 a covid-32, pokud zcela nepochopíme původ covidu-19,“ řekl expert v přenosu televizní stanice NBC News.Hotez zdůraznil, že je třeba prozkoumat „vznik epidemie“ nového koronaviru. Za tímto účelem se do čínského města Wu-chan, kde začala epidemie, mají vydat virologové, epidemiologové a další odborníci. Mají tam shromáždit údaje a potřebné vzorky, dodal vědec.Expert poznamenal, že by bylo obtížné získat údaje o původu koronaviru bez spolupráce s Čínou.„Myslím, že musíme skutečně vyvinout velký nátlak na Čínu, včetně eventuálních sankcí, aby tým předních epidemiologů a virologů v Číně získal přístup bez překážek k živočichům, lidem, vzorkům a laboratořím,“ zdůraznil Hotez.Bílý dům dříve zveřejnil zprávu pro tisk, podle které není zatím vyloučena verze šíření koronaviru kvůli havárii ve vědecké laboratoři. Ve zprávě byla uvedena slova prezidenta USA Joea Bidena, že rozvědka země má dvě verze původu viru, přenos z živočicha na lidi anebo únik z laboratoře. Během 90 dní má rozvědka pokračovat s maximálním úsilím ve sběru a rozboru informací, poté bude informovat prezidenta.

