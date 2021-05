https://cz.sputniknews.com/20210531/andreji-dej-si-slivovici-a-vypadni-kanalem-kalousek-sokuje-uzivatele-twitteru-14674650.html

„Andreji, dej si slivovici a vypadni kanálem.“ Kalousek šokuje uživatele Twitteru

„Andreji, dej si slivovici a vypadni kanálem.“ Kalousek šokuje uživatele Twitteru

Český premiér Andrej Babiš včera přišel se svým pravidelným pořadem „Čau lidi“, ve kterém informuje obyvatele o tom, co se v Česku dělo za uplynulý týden. Jak... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T10:55+0200

2021-05-31T10:55+0200

2021-05-31T10:55+0200

miroslav kalousek

kritika

video

očkování

česko

andrej babiš

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13263162_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_89af16520814274f8e117b517b224ff6.jpg

Premiér video zveřejnil na svých sociálních sítích, a tak se objevilo jak na Facebooku, tak na YouTube i Twitteru.Že minulý týden došlo ke zrychlení o 5,5 % v očkování. Došlo také k rozdělení dávek vakcín, kdy některé jsou dostupné jen u praktiků a jiné v očkovacích centrech.Zároveň poděkoval všem zdravotníkům, praktikům, krajským koordinátorům, vojákům, hejtmanům a také všem lidem, kteří se chtějí nechat a nechali naočkovat. „To je zásadní. Moc děkujeme za ten zájem,“ zaznělo.Řeč přišla také na covid pas. „My jsme aktivní a jsme mezi pěti zeměmi, které pouští QR kód založený na evropském standartu. To by mělo v Evropě začít od 7. června,“ informoval.Následně Babiš vysvětlil také to, jaká jsou pravidla pro jeho používání v České republice. V neposlední řadě Babiš vyzval všechny lidi, ať jsou ještě opatrní, protože pandemie stále není za námi.Jako další přišla řeč na stavební a zahrádkářský zákon, na navýšení důchodů. V neposlední řadě premiér zmínil svou cestu na Moravu.Reakce Miroslava KalouskaNa Babišovo video reagoval také bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten se na svém Twitteru vyjádřil zejména k části, v níž Babiš vzpomíná Moravu a Tomáše Baťu.A jak na Kalouskova slova reagovali lidé? Někteří jeho příznivci uváděli, že má pravdu a že to vystihl.Jiní mu však vzkazovali, že jeho slova byla opravdu silná: „Wow, silná slova. Ne, že bych neměl podobný názor…“Jiní se pokusili brát to celé s nadhledem a jeho komentáři se zasmáli: „Jen to ne. Ještě by mi vyplaval pod oknem. Trochu ohledu na nás, co bydlíme u vody.“Pár uživatelů však psalo, že zrovna Kalousek má co říkat… „Někdo, kdo byl v minulosti u moci, ty svině stvořil. Kaldo, nevíš o tom něco?“ ptali se ho.A premiéra se tak trochu zastávali i další. „Aniž bych chtěl Bureše bránit, tak Baťu okradl už Beneš a ještě J. A. Baťu nechal odsoudit jako zrádce a kolaboranta,“ psali.

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miroslav kalousek, kritika, video, očkování, andrej babiš