Babiš musí být zapsán jako koncový příjemce výhod u Agrofertu. Co to znamená?

Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka dnes uvedl, že český premiér Andrej Babiš bude u dané společnosti a jeho dceřiných firem zapsán jako koncový příjemce... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T17:19+0200

2021-05-31T17:19+0200

2021-05-31T17:19+0200

česko

audit

střet zájmů

agrofert

komise

andrej babiš

To, co nyní Hanzelka oznámil, by podle jeho slov ale nemělo nic měnit. Zdůraznil totiž, že Babiš zmiňovaný koncern neřídí, neovládá a nemá na něj vliv.K věci také poznamenal, že již dříve se společnost podle jeho slov nijak netajila tím, že Babiš vystupuje jako beneficient koncernu. Nicméně, protikorupční organizace Transparency International v dubnu poukázala na to, že německý registr skutečných vlastníků firem zaznamenává Babiše jako akcionáře a obmyšleného u společnosti SKW Stickstoffwerke Piesteritz. A tato firma je součástí koncernu Agrofert. A Německo není jediná země, která na něco takového přišla. Podobně totiž Babiše jako osobu s rozhodujícím vlivem evidovala i Velká Británie. A dleTransparency Internationalje i na Slovensku Babiš veden jako konečný uživatel výhod plynoucích z Agrofertu.Pokud jde o dceřiné a vnukovské společnosti koncernu, v tomto případě budou jako osoby s rozhodujícím vlivem vedeni členové představenstva Agrofertu.Zároveň se uvádí, že dříve zákon u Babiše nepožadoval zápis do evidence skutečných vlastníků. Nicméně, vzhledem k nové legislativě je nyní důležité rozlišovat skutečnost, že premiér sice má prospěch, ale Agrofert a jeho firmy neovládá a neřídí. Audit a střet zájmůPřipomeňme, že letos v dubnu Evropská komise publikovala výsledky auditu, který se týkal strukturálních fondů. Podle tohoto dokumentu je český předseda vlády ve střetu zájmů a firma Agrofert nemá nárok na žádné dotace od 9. února 2017. Právě v té době totiž vstoupila v platnost novela českého zákona o střetu zájmů. V souvislosti s tím EK nemá v plánu proplácet společnosti žádné kohezní dotace, dokud Babiš konfliktní situaci nevyřeší. Andrej Babiš však výsledky auditu, který se týkal unijních dotací Agrofertu, odmítá. Koncern sice vlastnil, ale v roce 2017 právě kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů.

Zprávy

cs_CZ

