Babiš ohlásil dodávky vakcíny proti covidu ze Srbska. Kavárna vyšiluje

Dva týdny po návštěvě Prahy srbského prezidenta Aleksandara Vučiće balkánská země darovala 100 620 dávek vakcíny firmy Pfizer/BioNTech. Vakcíny podle Babiše dostane Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Po povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je obdrží i očkovací centrum v O2 universum v Libni. Premiér si v příspěvku na Twitteru pochvaloval rychlé vyřízení daru.Někteří komentátoři ovšem poznamenali, že k radosti je to málo. Poukazují na to, že České republice poskytuje humanitární pomoc Srbsko, které má dvakrát menší HDP na obyvatele.Dodávky vakcín do České republiky dříve přislíbily i Slovinsko, Rakousko a Maďarsko. Server Seznam Zprávy na konci dubna psal, že žádné dávky Česko zatím neobdrželo. Tyto země měly Česku poskytnout zhruba 80 tisíc dávek poté, co Česko nesouhlasilo s kompromisem o rozdělení dodatečných deseti milionů dávek v rámci Evropské unie. Podle úřadu vlády se dodávky opozdily a lze je očekávat na konci června. Slovenský premiér Eduard Heger také při dubnové návštěvě ČR přislíbil dar deset tisíc dávek od společnosti Moderna.Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví bylo od konce loňského prosince aplikováno přes 5,2 milionu dávek vakcín. Ukončené očkování má více než 1,44 milionu lidí.

