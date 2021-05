https://cz.sputniknews.com/20210531/babisova-vlada-vs-vysloveni-neduvery-tentokrat-bude-hodne-zalezet-hlavne-na-komunistech--14679037.html

Babišova vláda vs. vyslovení nedůvěry: Tentokrát bude hodně záležet hlavně na komunistech

Babišova vláda vs. vyslovení nedůvěry: Tentokrát bude hodně záležet hlavně na komunistech

31.05.2021

2021-05-31T16:21+0200

Již tento týden se bude zřejmě rozhodovat o tom, zda kabinet do podzimních voleb dovládne s důvěrou, nebo v demisi. Tentokrát bude vše záležet hlavně na KSČM, tedy straně, která menšinový kabinet přestala tolerovat.Nyní se k celé věci vyslovil sám předseda KSČM Vojtěch Filip, který pro MF DNES uvedl, jak se jeho strana s velkou pravděpodobností k věci postaví. Ten prý má jisté signály o tom, jak by se poslanci KSČM měli zachovat.Dodává také, že by ale poslanci KSČM mohli při hlasování odejít z jednacího sálu nebo by se mohli zdržet hlasování. Zároveň Filip přiznal, že komunisté sice nemají důvěru ve vládu, ale zároveň se domnívají, že je situace zpolitizovaná.Kromě toho si šéf komunistů nemyslí, že by jim případná podpora vlády mohla nějak uškodit. Vysvětluje si to tím, že lidé uvidí, že se oddělili jak od vlády, tak od pravicové opozice.Pokud jde o případné schůzky se zástupci vládní koalice, Filip tvrdí, že jisté nabídky samozřejmě jsou. Spíše ale k jednotlivostem schůze Sněmovny. Za zmínku stojí i to, že se Vojtěch Filip spolu s předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem v minulém týdnu vydal za prezidentem Milošem Zemanem. Chtěli totiž znát i stanovisko prezidenta k dané věci. Ten již v minulosti avizoval, že by nechal dovládnout vládu Babiše v demisi.Připomeňme, že menšinová vláda bude čelit návrhu na vyslovení nedůvěry již potřetí. Podnět by měli poslanci koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN předložit v úterý dopoledne. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) navíc již oznámil, že na čtvrtek svolá schůzi.

