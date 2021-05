https://cz.sputniknews.com/20210531/bbc-britska-vlada-povoli-prestehovani-do-zeme-3-000-afghancu-kteri-pracovali-pro-britske-vojaky--14681807.html

BBC: Britská vláda povolí přestěhování do země 3 000 Afghánců, kteří pracovali pro britské vojáky

BBC: Britská vláda povolí přestěhování do země 3 000 Afghánců, kteří pracovali pro britské vojáky

Obyvatelům Afghánistánu, kteří během vojenské operace v této zemi pracovali jako překladatelé pro britskou armádu, budou mít možnost přestěhovat se do Velké... 31.05.2021

Toto rozhodnutí bylo přijato kvůli obavám z možných represí proti překladatelům a jejich rodinným příslušníkům ze strany Tálibánu (hnutí Tálibán je v Rusku zakázáno) za pomoc britské armádě.Ministryně vnitra Priti Patelová uvedla, že je „morální povinností uznat rizika, kterým čelili v boji proti terorismu, a odměnit jejich úsilí“.Několik stovek afghánských překladatelů se ve Spojeném království již usídlilo v rámci dřívějšího programu znovu usídlování, který zohledňoval roli žadatele a počet let v britské armádě. Původně měli přednost tlumočníci, kteří pracovali s britskými jednotkami v provincii Hílmand přímo na frontě a dělali to nejméně rok. Většina překladatelů však tato kritéria nesplňovala. Podle nového systému se téměř každý současný nebo bývalý překladatel bude moci imigrovat do Velké Británie bez ohledu na jeho pozici, titul nebo délku služby pro Brity.Podle Bena Wallaceho se asi 3 000 afghánských překladatelů a jejich rodin bude moci přestěhovat do Velké Británie, v minulosti to bylo umožněno již 1 300 Afgháncům.Předpokládá se, že mezinárodní kontingent západních zemí v Afghánistánu do konce roku 2021 zcela stáhne své jednotky z tohoto státu. V současné době v zemi zbývá asi 750 britských vojáků, z nichž většina zajišťuje bezpečnost v Kábulu.Stažení vojsk z AfghánistánuUSA a jejich spojenci v NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Prováděla se v rámci kampaně Trvalá svoboda, která byla reakcí na teroristický čin z 11. září 2001.V roce 2014 podepsaly Afghánistán, USA a NATO dohodu o bezpečnosti, která spojencům umožnila zachovat omezenou vojenskou přítomnost na afghánském území. Od 1. ledna roku 2015 vystřídala vojenskou operaci nevojenská mise Rozhodná podpora. V roce 2020 USA a Tálibán podepsaly v Dauhá první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dohoda předpokládá stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu za 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů. Od chvíle podepsání dohody Tálibán opakovaně obviňoval Washington z porušení dohody.Americká administrativa již dříve oznámila, že 1. května začne a do 11. září bude ukončeno stahování vojsk z Afghánistánu v plné koordinaci se spojenci.Nyní je v Afghánistánu zhruba 9 500 zahraničních vojáků z 36 zemí, které jsou členy NATO nebo jejich spojenci. Od poloviny dubna má česká armáda v zemi asi 60 svých příslušníků. Spojené státy tam mají přibližně 2 500 vojáků a několik stovek příslušníků speciálních sil.

afghánistán

velká británie

