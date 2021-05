https://cz.sputniknews.com/20210531/cerstva-maminka-pagacova-ukazala-dojemne-fotografie-s-dcerou-fanousci-jasaji-14673115.html

Čerstvá maminka Pagáčová ukázala dojemné fotografie s dcerou. Fanoušci jásají

Čerstvá maminka Pagáčová ukázala dojemné fotografie s dcerou. Fanoušci jásají

Česká herečka Patricie Pagáčová učinila radost všem svým fanouškům na Instagramu. Ve svých nových příspěvcích drží na rukou svou dceru, která se jí narodila... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T08:05+0200

2021-05-31T08:05+0200

2021-05-31T08:05+0200

celebrity

patricie pagáčová

dcera

maminka

instagram

rodina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1159/01/11590159_0:167:1200:842_1920x0_80_0_0_365ef84a5bb1d9a5bbae43fda6968ac2.jpg

Nestačil uplynout ani týden od chvíle, kdy se Patricie Pagáčová podělila o radostnou zprávu, že se stala maminkou, a na instagramovém účtu herečky se objevila řada snímků s její novorozenou dcerou. Na příspěvku uveřejněném před pár dny Pagáčová sdělila své myšlenky týkající se vztahu jejich domácích mazlíčků k dceři Bibianě. Podle slov české moderátorky jsou její psi s novým členem rodiny zcela spokojeni. Na další fotce uveřejněné již dnes jsou Pagáčová a její dcera zachyceny společně s manželem Tiborem Pagáčem. Značná část komentářů k tomuto příspěvku byla věnována vzhledu Bibiany. Další komentující vyjadřovali své nadšení krásou dítěte i samotné Pagáčové. Někteří vyzvali herečku, aby si co nejvíc užila tohle skvělé období. Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patricie pagáčová, dcera, maminka, instagram, rodina