Co přispívá k úpadku vzdělání v ČR? Vachatová poukazuje na mechanismy práce neziskovek ve školách

Co přispívá k úpadku vzdělání v ČR? Vachatová poukazuje na mechanismy práce neziskovek ve školách

Jedna z hlavních tváří hnutí Trikolóra Natálie Vachatová se na svém blogu zamyslela nad tím, co znamená dobré školní vzdělání, a dospěla k názoru, že se... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Politička je totiž přesvědčená, že školní aktivita neziskových projektů typu Jeden svět od Člověka v tísni hraje obrovskou roli při vnucování dětem ideologizovaného obrazu světa nepřipouštějícího alternativní představy. Princip cenzury se podle ní realizuje v práci neziskových organizací zejména prostřednictvím toho, že se kompletně ignoruje existence jiného pohledu. „Řeknou vám, že je potřeba plošně začleňovat, a už nedodají, že se tím často naruší celá třída a ve výsledku není spokojen nikdo. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč,“ píše Vachatová.„Přeloženo do češtiny: můžete být tolerantní, ale nikoliv vůči těm, kteří tvrdí, že děti vznikají spojením muže a ženy, můžete kritizovat Zemana, ale ne Bidena, můžete nadávat na Rusko, opovažte se ale zpochybnit cokoli, co dělá USA, můžete svobodně vykřikovat, jak jsou Češi nenávistní vůči nelegálním migrantům, ale opovažte se napsat, že 450 z 452 sebevražedných teroristických útoků v roce 2015 bylo spácháno muslimskými extrémisty. To je ta jejich fér spíč,“ vysvětlila Vachatová.Politička rovněž nechápe, proč Člověk v tísni a jeho projekt Jeden svět na školách podněcuje nenávist proti bělochům a jako rasisté jsou vykreslováni výhradně běloši. „Proč Člověk v tísni a jeho Jeden svět dělá přesně to, co sám nejvíce odsuzuje – podléhá stereotypům?“ ptá se politička.Tahle nekonzistentnost při prosazování svých hodnot se dokonce podle Vachatové odráží i na efektivitě práce neziskových organizací.Hlavní ale podle ní je, že žádné ideologické projekty vůbec nemají být na školách. „Děti jsou nejzranitelnější a nejjednodušeji manipulovatelnou masou. Věří tomu, že konají dobro a potrvá ještě několik dlouhých let, než si budou moci vytvořit svůj vlastní názor poskládaný z mnoha různých informací. Pokud v té době nějaké jiné budou moci vůbec být,“ uzavřela celou věc Natálie Vachatová.

