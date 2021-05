https://cz.sputniknews.com/20210531/dnes-v-cesku-nastava-dosud-nejrozsahlejsi-rozvolneni-oteviraji-se-kasina-herny-bary-a-bazeny-14675008.html

Dnes v Česku nastává dosud nejrozsáhlejší rozvolnění. Otevírají se kasina, herny, bary a bazény

Dnes v Česku nastává dosud nejrozsáhlejší rozvolnění. Otevírají se kasina, herny, bary a bazény

V souvislosti s rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) dochází v Česku k největší vlně rozvolňování opatření proti covidu-19. Od 31. května se po více než... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T10:08+0200

2021-05-31T10:08+0200

2021-05-31T10:08+0200

česko

covid-19 v česku. restrikce se postupně uvolňují

koronavirus

nejvyšší správní soud

adam vojtěch

opatření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1079/60/10796020_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6cd58b970049ec90fdfa5069f3f2fee5.jpg

Jak informuje deník.cz, končí rovněž zákaz skupinových prohlídek památek nebo muzeí a mohou začít školy v přírodě, které se loni na jaře kvůli koronaviru uskutečnit nemohly. Často ale limit pro vstup bude ještě stále omezen a podmíněn očkováním nebo testováním. Jaká jsou ale další pravidla?Restaurace a klubyPodmínkou pro otevření stravovacích zařízení je kromě toho to, že u stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé a nutné je dodržování rozestupů nebo zakrytí úst a nosu mimo konzumaci. Také platí, že v otevřených hudebních, herních, tanečních či společenských klubech a diskotékách zatím nebude povolena živá hudba. Podle oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jediným zařízením, kde hosté mohou předložit samotest na koronavirus, jsou restaurace. Ve všech ostatních případech platí jen test z oficiálního odběrového centra. Lidé se ale můžou prokazovat očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19.Koupaliště a wellnessV bazénech a na koupalištích pak platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. V saunách, wellness nebo solných jeskyních smí být kapacita naplněna na maximálně 30 procent. V bazénech a koupalištích je podle Vojtěcha nutná ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě.Herny a kasinaPočet návštěvníků heren a kasin je omezen na jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vnitřní plochy a dodržováním aspoň dvoumetrových rozestupů. V objektech je také nutná ochrana úst a nosu a lidé musí prokázat svou bezinfekčnost.Hromadné akceZměny se také dotkly kongresů, konferencí a dalších hromadných akcí, kde je nově pětinásobně navýšen počet účastníků. Při splnění podmínky naplnění maximálně 50 procent kapacity míst k sezení se akce může nyní zúčastnit až 250 lidí.Rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS)Vláda Andreje Babiše podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepostupovala v souladu se zákonem v případě uzavírání některých provozů. Soud rozhodl, že podle pandemického zákona nemůže vláda plošně uzavírat restaurační zařízení, jak to do té doby činila. Vojtěch uvedl, že kdyby nebylo rozsudku Nejvyššího správního soudu, držel by se původního plánu rozvolnění, který počítal s dalším otevřením služeb až od 14. června, a nikoliv od nadcházejícího pondělí.Ministr věří, že změna nebude mít zásadní dopad na epidemickou situaci, nevyloučil však možné dočasné zhoršení.

https://cz.sputniknews.com/20210530/registrace-k-ockovani-pro-lidi-pod-tricet-let-se-otevre-v-patek-uvedl-babis-14664086.html

https://cz.sputniknews.com/20210520/nejvyssi-spravni-soud-rozhodl-o-zakazu-nocniho-prodeje-ve-vecerkach-nebyl-pry-dostatecne-oduvodneny-14560027.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19 v česku. restrikce se postupně uvolňují, koronavirus, nejvyšší správní soud, adam vojtěch, opatření