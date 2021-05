https://cz.sputniknews.com/20210531/dochazka-nula-analyza-ukazala-kdo-z-ceskych-ministru-zcela-ignoruje-jednani-rady-eu-14683826.html

Docházka? Nula! Analýza ukázala, kdo z českých ministrů zcela ignoruje jednání Rady EU

Docházka? Nula! Analýza ukázala, kdo z českých ministrů zcela ignoruje jednání Rady EU

Z 97 zasedání Rady EU, která se uskutečnila za poslední rok, se čeští ministři zúčastnili 40, tedy méně než poloviny. Což je nejméně ze čtyř zemí, které se v... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T20:26+0200

2021-05-31T20:26+0200

2021-05-31T20:26+0200

česko

marie benešová

robert plaga

alena schillerová

rada eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/215/28/2152855_0:116:3433:2047_1920x0_80_0_0_f48a1c6fbcaf51412ce3746667590de6.jpg

V dokumentu se uvádí, že nejlepší jsou v docházce Švédové, jejichž ministři vynechali pouze 14 jednání. Francouzští ministři či ministryně nechyběli na 51 setkáních, slovinští na 66 a švédští se účastnili téměř vždy.Česko je ze čtveřice posuzovaných zemí jediné, které své náměstky a náměstkyně posílá častěji než samotné ministry. Stalo se tak v 47 případech, zatímco Francie tak učinila 34krát, Slovinsko na 24 zasedáních a Švédsko pouze na osmi. Českou republiku také často zastupovali velvyslanci ze Stálého zastoupení ČR při EU, a to desetkrát. Častěji velvyslance na zasedání vyslala Francie, a to ve 12 případech.Na jednáních Rady EU se pravidelně scházejí ministři členských zemí, věnující se určité oblasti – například zdravotnictví, zemědělství, školství nebo zahraničním záležitostem.Analýza docházky českých ministrů nezahrnuje premiéra Babiše, který se účastní Evropské rady, tedy schůzek premiérů či prezidentů států EU. Babiš se jich, stejně jako ostatní vedoucí představitelé členských zemí, účastní pravidelně – podle pravidel může členský stát na Evropské radě zastupovat jedině premiér či hlava státu, tedy v českém případě prezident. Jinak musí daná země požádat jinou, aby hájení jejích zájmů převzala. Ve výjimečných případech při Babišově absenci tak Česko zastupovali Slováci či Poláci.Připomeňme, že Slovinsko bude unii předsedat od letošního července, Francie o půl roku později. Následují Česká republika a od začátku roku 2023 Švédsko.Schillerová se i přes angličtinu účastní poctivě, Benešová jednání ignorujeI když je ministryně Alena Schillerová kritizována kvůli své neznalosti angličtiny, nijak jí to nebrání, aby se účastnila všech zasedání ministrů hospodářství a financí. Naopak ministryně Marie Benešová se zasedání ministrů spravedlnosti neúčastnila ani jednou. Stejnou bilanci má i ministr školství Robert Plaga, i když se v minulém roce konalo hned několik jednání zaměřených na školství, výzkum, sport nebo mládež. Ministři na nich řešili například sdílení praxí při zvládání dopadu pandemie na vzdělávání.Reakce na sociálních sítíchVýsledky analýzy AMO pobouřily řadu poslanců z koalice opozičních stran SPOLU.Předseda ODS Petr Fiala označil takový postoj členů vlády k celoevropským diskusím za ostudu.S jeho názorem souhlasí i Marek Ženíšek.Ironické k zprávě vyjádřil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marie benešová, robert plaga, alena schillerová, rada eu