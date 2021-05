https://cz.sputniknews.com/20210531/francouzske-mzv-potencialni-fakt-sledovani-evropskych-politiku-ze-strany-usa-je-vazna-vec-14677327.html

Francouzské MZV: Potenciální fakt sledování evropských politiků ze strany USA je vážná věc

Francouzské MZV: Potenciální fakt sledování evropských politiků ze strany USA je vážná věc

Potenciální fakt sledování evropských politiků ze strany USA je velmi vážná věc, tuto informaci je třeba prověřit, prohlásil státní tajemník při Ministerstvu... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T12:33+0200

2021-05-31T12:33+0200

2021-05-31T12:33+0200

svět

špioni

francie

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/665/23/6652359_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_210ef0b2541dccab147aba6d0396c569.jpg

Německý list Süddeutsche Zeitung dříve napsal, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) sledovala pomocí Dánska celou řadu evropských politiků, včetně kancléřky SRN Angely Merkelové, ministra zahraničí (nynější prezident SRN) Franka-Waltera Steinmeiera a kandidáta na post kancléře SRN za Sociálnědemokratickou stranu Německa Pera Steinbrücka. Připomíná rovněž, že dánské tajné služby poskytovaly pomoc USA ve špehování předních politiků Švédska, Norska, Nizozemí, Francie a Německa. Nevyloučil možnost následků, pokud se tato informace potvrdí.„Musíme zjistit, jestli naši partneři v EU, Dánsko, udělali chyby ve spolupráci s americkými tajnými službami… A pak zjistit, jestli z americké strany byly fakticky odposlechy, špehování politických lídrů… Nesmíme to samozřejmě zlehčovat, je to velmi vážná věc… Nechci zamlčovat podobné případy, jenže musíme to všechno prověřit… A odsoudit, když to bude potvrzeno,“ řekl státní tajemník.

2

francie

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

špioni, francie, usa