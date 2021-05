Hamáček čelí obviněním z ohrožení práce českých tajných služeb. Svým výrokem prý pomohl Kremlu

https://cz.sputniknews.com/20210531/hamacek-celi-obvinenim-z-ohrozeni-prace-ceskych-tajnych-sluzeb-svym-vyrokem-pry-pomohl-kremlu-14676938.html

Podle odborníků na bezpečnost se jedná o velmi problematický veřejný výrok, protože tím ohrozil práci českých tajných služeb v zahraničí a dokonce prokázal Kremlu medvědí službu tím, že svým výrokem mohl mu pomoci rozkrýt identitu českých agentů.Co je ale na tom podle názoru bezpečnostní komunity problematické? Jedním z důvodů je například to, že v mediálním prostoru zaznívá informace neveřejné povahy. „Žádný ministr žádné vlády nemůže otevřeně v mediálním prostoru přiznat, že má naše země nějaké zpravodajské aktivity v zahraničí,“ říká v rozhovoru pro Terén bývalý náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek.„Ten výrok je dost neuvěřitelný, protože si myslím, že to je věc, o které by se hovořit nemělo,“ souhlasí bývalý ředitel ÚZSI Karel Randák.Největší problém ale představuje to, že Hamáček svými slovy dal najevo, že představitele českých tajných služeb neodletěli z Ruské federace vojenským speciálem s ostatními českými diplomaty ani nejeli autem. Logicky se tedy dá předpokládat, že letěli běžnou linkou. Tahle pro všechny zřejmá informace by snadno mohla přivést ruskou stranu na stopu českých zpravodajců.„Poskytl ruské straně velmi návodnou informaci v tom, že pro tu protistranu je absolutně jednoduché zkontrolovat si seznam pasažérů na palubě letadel, která v dané době směřovala do České republiky nebo do Evropy,“ vysvětluje Jan Paďourek.Reportéry Seznam Zpráv se pokusili obrátit na Hamáčka s otázkou, co říká na tuhle kritiku, jenže vicepremiér nijak nereagoval. Odůvodňuje to tím, že se chce s redakcí soudit, a proto do skončení sporu nebude s mluvit.

