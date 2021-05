https://cz.sputniknews.com/20210531/herec-hrajici-v-serialu-hra-o-truny-ned-starka-se-sveril-se-svou-reakci-na-kontroverzni-konec-show-14671188.html

Herec hrající v seriálu Hra o trůny Ned Starka se svěřil se svou reakcí na kontroverzní konec show

Herec hrající v seriálu Hra o trůny Ned Starka se svěřil se svou reakcí na kontroverzní konec show

Britský herec Sean Bean před deseti lety v roce 2011 v dramatickém seriálu Hra o trůny ztvárnil nezapomenutelnou roli Eddarda „Neda“ Starka. Jeho poprava a... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T07:38+0200

2021-05-31T07:38+0200

2021-05-31T07:38+0200

svět

hra o trůny

george martin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/16/12835389_0:239:1416:1036_1920x0_80_0_0_70af04df2cc27d78269ffe574b357b16.jpg

Hvězda Hry o trůny Sean Bean v rozhovoru pro The Times byl dotázán, jak vnímá konec ikonického seriálu. Jeho reakce byla velmi zajímavá. Na otázku, zda je Starkovo internalizované a vzdálené zbytku kontinentu království podobné Brexitu, Bean odpověděl, že zcela přestal sledovat seriál poté, co byla jeho postava Neda Starka zabita.Reportér, který položil otázku, byl znepokojen tím, že prozradí nějaké spoilery, neboť se domníval, že Bean se bude chtít dodívat na Hru o trůny. Ukázalo se však, že herec vůbec nemá žádný zájem.„No, pokud se to někdy stane, že se na to podívám, tak na ty vaše spoilery už zapomenu, takže pokračuj,“ řekl Bean.Novinář mu podrobně popsal konec Hry o trůny a sdělil, že se Starkův syn stal králem Westerosu a jeho dcera se stala královnou Severu.Bean chtěl více podrobností a řekl: „Takže Winterfell zůstal odděleně? Ach, to je pro ně dobré“.První záběry z natáčení prequelu seriálu Hra o trůnyFantasy seriál Rod draka, který je spin-offem Hry o trůny, se v současné době natáčí ve Velké Británii. První fotografie hlavních postav byly zveřejněny na sociálních sítích.Záběry s herečkou Emmou D'Arcyovou (Problémissky), která hraje princeznu Rhaenyru Targaryenovou, a hvězdou seriálů Pán času (Doctor Who) a Koruna (The Crown) Mattem Smithem (princ Daemon Targaryen) byly natočeny na pláži Holywell Bay na jihu Anglie.Oba herci stojí na písečném pobřeží a něco probírají. Na sobě mají světlé paruky a kostýmy stylizované do středověku. Na Smithovi je dlouhý kabát černé barvy a vysoké boty a na D'Arcyové jsou šaty burgundského odstínu.I když je z několika fotografií těžké udělat jakékoli závěry, zdá se, že show bude následovat estetiku originálu.Spin-off se bude natáčet na motivy knihy George Martina Oheň a krev. Seriál se zaměří na události, které se odehrály tři sta let před Hrou o trůny a ukáže začátek konce dynastie Targaryenů. Víme, že Rod draka se bude týkat období před Tancem draků, targaryenské občanské války, která byla vedena o právoplatného nástupce Železného trůnu.Připomeňme, že rod Targaryenů je jeden z prvních velkých rodů Západozemí a předchozí vládci Sedmi království, které pod svou vládu krví a ohněm sjednotil Aegon „Dobyvatel” Targaryen, a který z meče svých nepřátel v dračím ohni ukoval Železný trůn. Targaryové vládli ostrovu nazvanému Dračí kámen.HBO se výrobou seriálu zabývá od října 2019. Producenti jsou Miguel Sapočnik a Ryan Condal, spisovatel George Martin je zapojen jako výkonný producent. Premiéra je naplánována na rok 2022.Připomínáme, že v lednu televizní kanál HBO začal pracovat na druhém prequelu Hry o trůny. Seriál bude založen na cyklu novel George Martina Příběhy Dunka a Egga. Seriál má být založen na novelách Potulný rytíř, Přísežný meč a Tajemný rytíř. Hlavními hrdiny tedy budou potulný rytíř Duncan Vysoký přezdívaný „Dunk“ a jeho panoš Aegon zvaný „Egg“.

https://cz.sputniknews.com/20210428/tajny-porod-herecky-ze-serialu-hra-o-truny-narozeni-dcerky-tutlala-nekolik-mesicu-14309068.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hra o trůny, george martin