Herec, který hrál Tarzana, zahynul při letecké havárii

Americký herec Joseph Lara, který se proslavil rolí v seriálu Tarzan (1996-2000), zahynul při pádu lehkého letounu ve státě Tennessee, píše The Hollywood... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Mezi cestujícími na palubě byla jeho žena, známá americká dietoložka Gwen Shamblin. Vzali se v roce 2018. Manželský pár zahynul při pádu lehkého letadla Cessna C501 do jezera. Letoun se zřítil v sobotu 29. května asi v 18 hodin SEČ. K havárii došlo po vzletu z letiště města Smyrna. Zahynulo sedm lidí.Joseph Lara zemřel ve věku 58 let, životní dráhu zahájil jako model. Proslavil se rolí v televizním filmu Tarzan na Manhattanu z roku 1989 a seriálu Tarzan z roku 1996. Zahrál si také v seriálech Conan a Záchranáři z Malibu, Americký kyborg (1993) a Vykonavatel rozsudku (2000).Lara byl rovněž hudebníkem country. V roce 2009 vydal sólové album Joe Lara: The Cry of Freedom.Schamblin a Lara žili v Brentwoodu, stát Tennessee.30. května byla zveřejněna zpráva, že ve věku 90 let zemřel americký herec, pětinásobný nominant na cenu Zlatý globus Gavin MacLeod.

