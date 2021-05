https://cz.sputniknews.com/20210531/kauza-capi-hnizdo-policie-navrhla-obzalovat-babise-a-jeho-pobocnici-14678028.html

Kauza Čapí hnízdo. Policie navrhla obžalovat Babiše a jeho pobočnici

Kauza Čapí hnízdo. Policie navrhla obžalovat Babiše a jeho pobočnici

Policie opět navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Mayerovou v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Právu to v pondělí... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Dotyčný také poznamenal, že se nyní tímto případem bude zabývat státní zástupce Jaroslav Šaroch, který má rozhodnout o dalším postupu. Nejdříve se ale Šaroch musí obeznámit se spisem, který čítá kolem 34 tisíc listů, a až poté bud’ podá žalobu, anebo zastaví trestní stíhání. Připomeňme, že již před dvěma lety pražský kriminalista Pavel Nevtípil navrhoval podání žaloby na Andreje Babiše, později však státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání všech účastníků daného případu.Krátce poté, co Šaroch zastavil trestní stíhání, se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl obnovit stíhání Andreje Babiše a Jany Mayerové. Nařídil tak policejním orgánům a státnímu zástupci Šarochovi, aby zabezpečili potřebné důkazy, jako jsou například finanční analýzy a zahraniční dokumenty. Uvádí se, že v případě podání žaloby státním zástupcem Šarochem, premiérovi Andreji Babišovi a jeho bývalé poradkyni Janě Mayerové může hrozit trest odnětí svobody na deset let, a to kvůli obviněním z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie.Reakce šéfa ČSSDNávrh na obžalování Andreje Babiše okomentoval jeho partner v rámci koalice, předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle jeho slov je předčasné řešit toto téma ve vztahu k politice, protože zatím není k dispozici rozhodnutí státního zástupce. Je třeba připomenout, že letos v dubnu Jan Hamáček reagoval na rozhodnutí Evropské komise o tom, že je předseda české vlády Andrej Babiš ve střetu zájmů kvůli tomu, že údajně ovládá svěřenecké fondy, do kterých vložil svůj majetek.

střet zájmů, jan hamáček, čapí hnízdo, andrej babiš, policie