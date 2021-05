https://cz.sputniknews.com/20210531/kauza-feri-rozpadne-se-koalice-spolu-jeste-pred-volbami-14675975.html

Kauza Feri: Rozpadne se koalice Spolu ještě před volbami?

Kauza Feri: Rozpadne se koalice Spolu ještě před volbami?

Nedávná kauza kolem mladého politika za TOP 09 Dominika Feriho pořádně zahýbala danou stranou. A nejenom tou. Smíšené pocity má také celá koalice SPOLU, kam... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T14:57+0200

2021-05-31T14:57+0200

2021-05-31T14:57+0200

česko

politik

kdu-čsl

ods

top 09

kauza

koalice

skandál

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/862/12/8621293_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_a23054d1e9cb21d25e9aa81d9dcbd0d9.jpg

Jak naznačuje autorka článku na daném portálu, Renáta Bohuslavová, Dominik Feri byl doteď považován za tahouna, který dokázal pro koalici Spolu získat statisíce mladých voličů. Možná i díky tomu se ODS nakonec rozhodla, že do koalice s TOP 09 skutečně půjde. Pro Feriho dokonce vznikla vlastní část kampaně s názvem Mám hlas. Ta je založena na brandu z Instagramu, kde má mladý politik obří základnu podporovatelů. Ty navíc v době pandemie pravidelně informoval o nejnovějších zprávách, které byly uvozeny černým vykřičníkem na žlutém poli. Nyní je však Feri spíše jakousi „kotvou“, která koalici táhne ke dnu, než kupředu. Jeho kauza, která se týká nevhodného chování a sexuálního násilí, totiž vše během jednoho jediného dne zničila. Několik měsíců práce apečlivá příprava kampaně je tak tu tam… Podobný názor na to má i jeden nejmenovaný významný člen ODS. Ten vzniklou situaci přirovnává k pádu vlády vedené občanskými demokraty v roce 2013.Cílem této strany je znovu tvořit vládu a dostat svého šéfa, Petra Fialu, na post premiéra. Feriho problém však celou věc komplikuje. Fiala se ke kauze kolem mladého politika zatím snaží nevyjadřovat a PR oddělení ho drží od médií zpátky. Nechtějí totiž, aby jeho jméno bylo s kauzou jakkoli spojováno. A důvod je poměrně jasný. Nikdo neví, co čekat. Nikdo si totiž není jistý tím, co vše ještě může vyplavat na povrch. A špatné vyjádření Fialy by mu mohlo jeho cestu do Strakovy akademie ještě více zhatit...„Něco se chystalo.“Výše nejmenovaný zdroj rovněž prozradil, že se v politických kruzích již chvíli spekulovalo o tom, že se bude něco dít. Nicméně, reportáž novinářů z Deníku N a A2larm.cz všem vzala vítr z plachet.Podle něj totiž nyní i zkušení PR odborníci z konkurenčních stran neví, jak by v takové chvíli postupovali.Nyní je ale obzvláště důležité, aby právě občanští demokraté zasáhli. Až se hysterie kolem sexuálního skandálu uklidní, strana by seměla snažit „sesbírat střípky“, které z koalice Spolu zbyly. Voličský elektorát KDU-ČSL je totiž namířen jiným směrem a Feriho nahradit nedokážou. Je tedy na ODS, jako taktiku zvolí. Jednak může strana vydat předem pečlivě připravené prohlášení o nepřípustnosti Feriho chování, vyjádří politování nad jeho oběťmi a zdůrazní, že dotyčný už není ve Sněmovně, ani na kandidátce. Další možností je, že se ozve část straníků s tím, že by ODS měla z koalice vystoupit, očistit se a jít do voleb sama. Ať už si ODS zvolí jakoukoli cestu, na premiérské křeslo to moc nevypadá…Kdo nahradí Feriho?Otázkou zůstává také to, kdo na kandidátském postu nahradí Feriho. Zatím je ve hře několik možností.Buď na Feriho místo nastoupí politik, který je další v řadě, tedy starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, nebo se celá kandidátka jen posune. To znamenalo, že místo vznikne na 11. pozici. Zde by tak mohl vycítit šanci starosta Prahy 7, poslanec zvolený za lidovce a předseda hnutí Praha sobě Jan Čižinský.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politik, kdu-čsl, ods, top 09, kauza, koalice, skandál, volby