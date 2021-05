https://cz.sputniknews.com/20210531/letadlo-spolecnosti-ryanair-nouzove-pristalo-v-berline-kvuli-mozne-bombe-na-palube-14674413.html

Letadlo společnosti Ryanair nouzově přistálo v Berlíně kvůli možné bombě na palubě

V Berlíně nouzově přistálo letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Dublinu do Krakova. Důvodem byla zpráva o bombě. 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Bild Zeitung informuje, že později nebyly na palubě objeveny žádné výbušniny. Všichni cestující ale byli evakuováni, zavazadla byla prohlédnuta.Na palubě bylo 160 lidí. Letadlo přistálo na letišti Berlín Brandenburg v neděli večer. Na přistávací dráze muselo zůstat do časného pondělního rána.Berlínská policie sdělila, že cestující budou pokračovat v letu do Polska náhradním letadlem.K incidentu došlo týden po stejném případu v Bělorusku, kdy let Ryanair z Athén do Vilniusu musel nouzově přistát taktéž kvůli hrozbě výbuchu.Incident s letadlem společnosti RyanairLetadlo irské letecké společnosti Ryanair, které letělo 23. května z Athén do Vilniusu, přistálo nouzově na letišti v Minsku kvůli zprávě o zaminování, která se ukázala být falešná. Na letišti byl zadržen Roman Protasevič, zakladatel Telegram kanálu Nexta, který byl v Bělorusku prohlášen za extremistický. Je obviňován z několika trestných činů včetně organizování hromadných nepokojů a hrozí mu až patnáct let odnětí svobody.Spolu s ním byla zadržena občanka RF Sofie Sapegová. Podle informace ruského ministerstva zahraničních věcí je podezřívána z několika trestných činů podle běloruského trestního zákoníku, spáchaných v srpnu a září 2020. Byla umístěna do vazby na dva měsíce.Brusel poté vyzval k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Minsku. Bělorusko však prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení ani otočení letadla nemůže být řeč, prohlásil velitel běloruských VLS a vojsk PVO Igor Golub.Nejvyšší představitelé členských zemí EU se rozhodli na základě výsledků jednání o Bělorusku v pondělí přijmout politické rozhodnutí o zákazu letů běloruských letadel v evropském vzdušném prostoru a rovněž doporučili evropským leteckým společnostem, aby se vyhnuly letům nad Běloruskem. EU vyzvala k co nejrychlejšímu zavedení nových sankcí proti Bělorusku v souvislosti s tímto leteckým incidentem. Teď má být rozhodnutí vedení EU schváleno technicky na úrovni ministrů.Bělorusko na to prohlásilo, že zpráva o zaminování přišla na elektronickou poštu minského letiště. Kapitán letadla sám přijal rozhodnutí o přistání, o žádném donucení k otočení letadla nemůže být vůbec řeč. Včera zveřejnil odbor letectví Ministerstva dopravy Běloruska záznam rozhovoru pilota letadla Ryanair s běloruskými dispečery. Záznam neobsahuje žádné výhrůžky posádce ze strany dispečera.K nouzovým přistáním letadel docházelo i dříve. Nejskandálnějším případem bylo donucení k přistání letadla prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly zvěsti o tom, že se prý na palubě letadla nachází spolu s prezidentem bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl v USA obviňován z vyzrazení státního tajemství.

