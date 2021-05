https://cz.sputniknews.com/20210531/ministr-obrany-rf-promluvil-o-krocich-ruska-v-reakci-na-aktivity-nato-14678908.html

Ministr obrany RF promluvil o krocích Ruska v reakci na aktivity NATO

V reakci na aktivity zemí NATO v čele s USA na západním strategickém směru hodlá ruské ministerstvo obrany založit v Západním vojenském okruhu asi 20 nových... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

Poznamenal, že v západním strategickém směru stále roste válečná hrozba, že země NATO v čele s USA zvyšují intenzitu letů svého strategického letectva, přítomnost bojových lodí s okřídlenými raketami a že se zvyšuje počet jejich vojenských cvičení.„Aktivity našich západních kolegů ničí systém světové bezpečnosti a nutí nás k podniknutí opatření adekvátního odporu. Stále zdokonalujeme bojovou sestavu vojsk. Do konce roku má být v Západním vojenském okruhu vytvořeno asi 20 útvarů a vojenských jednotek,“ řekl ministr.Upřesnil, že tato organizační opatření jsou „synchronizována s dodávkami moderních zbraní a vojenské techniky“. „V letošním roce plánujeme dodat vojskům okruhu asi dva tisíce kusů zbraní,“ řekl Šojgu.Ministr také sdělil, že kromě nových jednotek a dodávek moderních zbraní Ozbrojené síly RF stále zdokonalují výcvik vojáků a připravenost orgánů vojenské správy.„Intenzita nacvičení bojových úkolů loděmi Baltského loďstva se zvýšila o 30 %. Bylo vykonáno přes 200 úkonů s použitím různých druhů zbraní. Počet letů pilotů okruhu se zvýšil o 4 %,“ řekl.

