Novotný: S protežováním nácka Protaseviče Západ šlápl vedle. Bělorusko se více přimkne k Rusku

Popišme si nejprve kontext. Před rokem 2014 byl Alexandr Lukašenko vnímán v EU jako poslední diktátor na kontinentě. Dokonce jej ani nezvali na oficiální akce evropských lídrů. S událostmi na Ukrajině se na čas pohled na Lukašenka změnil. Do Minsku se létalo vyjednávat o minských dohodách. Loni a letos se něco „změnilo“, z Lukašenka je opět diktátor a teď se Bělorusku už vyhýbají i letadla, jako by to byla nějaká prašivka…Stanislav Novotný: Aféra s letadlem a zatčení Protaseviče, to je určitě jen pověstná špička ledovce. Protasevič je zcela jistě nástrojem v rukou stratégů, podobněji jako Navalnyj. Zatímco Navalnyj je „povídálek“, osobní historie Protaseviče by nás měla varovat, abychom si na tohoto „novináře“ dali pozor…Politika bývá účelová, každá země sleduje své zájmy. Dokud byla naděje, že se Bělorusko stane součástí EU jako přidružený stát, byl Lukašenko „zajímavý“. Byl slibný jakožto jeden z nástrojů potenciálního i reálného boje proti Rusku. Rusko je totiž hlavním cílem euroamerických globalistů: jde o lákavý ruský prostor a nerostné suroviny. Když se začalo ukazovat, že to Lukašenko hraje na dvě strany, že odklon od Ruska není tak rychlý jako na Ukrajině, v EU proti Lukašenkovi jednoduše přitvrdili. Znovu jej v médiích vykreslili jako diktátora. Kdyby se byl podřídil EU, možná si jej v Evropě ještě chvilku „hýčkali“…Je to vlastně ten samý případ jako s Viktorem Janukovičem, exprezidentem Ukrajiny. Ten to také rozjel na obě strany, až EU došla trpělivost. Teď je ve hře Bělorusko. Jenže běloruská mentalita je jiná než ukrajinská. Aby se zde reprízoval ukrajinský Majdan „po Bělorusku“, to by asi chtělo jiný scénář. Zde to EU možná nedomyslela, proto Roman Protasevič ani Světlana Tichanovská doposud nezabodovali. Jeden je za mřížemi, druhá v exilu…Poslední volby v Bělorusku dopadly podobně jako ty v roce 2015 (EU tehdy neprotestovala, když Lukašenko získal 83 % hlasů /v roce 2020 získal 80 %/). Aby se Evropské unii Lukašenko před těmi posledními volbami zavděčil, dokonce zadržel ruské Vagnerovce. EU si asi měla všimnout jeho loajality… Přesto to Lukašenkovi nestačilo, aby si přízeň EU udržel.EU chce brát zřejmě všechno, nebo nic. Pokud není dosaženo kompletního cíle, EU se zachová rezolutně, zda kvůli tomu skončí ve vězení tu Navalnyj, tu Protasevič, to je EU asi celkově fuk, každopádně je to dobrá protiruská karta, vhodná pro medializaci. Na jednu stranu tu máme všechny ty proklamace o demokracii, na druhou stranu dosti zásadní postoje, bez kompromisů. Každopádně zmařený atentát na Alexandra Lukašenka je jasným signálem, že se s běloruským prezidentem nepočítá, ani jako s osobou. To je závažné. Připomíná to monarchické doby, kdy se musel car zavraždit, aby se náhodou nevrátil na trůn… Globalistické struktury Lukašenka odepsaly. Tušíme zde vliv USA, stačí si vzpomenout na nezdařený venezuelský převrat. Proč to tedy nezkusit v Bělorusku? Pro změnu?Když se vyšle signál, že Lukašenko má být eliminován doslova libovolným prostředky, nelze se divit, že zareaguje i Rusko, Západ se tlačí do sféry jeho životně důležitých zájmů. Nedávný vývoj je doslova nabit absurditami: Biden řekl, že Putin je vrah. Amerika se vůči Rusku vymezila, ale jen slovně. Proti Alexandru Lukašenkovi se naopak plánovala akce, kterou mohli její strůjci dotáhnout. Rusko tyto plány překazilo. Po nezdařeném atentátu se však spustily docela jiné procesy. Bělorusko se přimknulo k Rusku o to více. Nemyslím si, že by to těšilo ty síly, které si přejí změnit status quo v Evropě. On nadšený nebude ani Roman Protasevič. Lukašenko zrovna navštívil Vladimira Putina v Soči. Možná to tentokráte bude závažnější hovor než kdykoli předtím…Co bychom mohli říci o Protasevičovi? Známo je, že má dosti společného s ukrajinským batalionem Azov… Bellingcat se pokouší vidět v diskreditujících fotkách Protaseviče, kdy má na sobě nacistické nášivky, podvrhy nebo úpravy ve Photoshopu.Zaprvé je to evidentně člověk, který je zkompromitován účastí v občanské válce na Ukrajině, a to na straně nejbrutálnějších nacizujících sil. Umíte si představit, že by mezi sebe pustili novináře z druhé strany, třeba z ruského mainstreamu? Ono stačí už i to, že se Protasevič přiznal, že plánoval v Bělorusku převrat, logicky byl na straně převratu na Ukrajině. Případné fotky s nášivkami Azovu, to je jen dokreslení jeho názoru na věc. Novinář by neměl prolnout s rolí aktivisty. Pokud je to až takto extrémní, pak to má ke korektnosti na míle daleko. Pokud Bellingcat píše, že fotka prošla úpravou filtrů, nic zásadního tím nesděluje. Kdejaká fotka Blesku prochází běžnou editací. A jsme zas u toho. Pokud má někdo důkazy, pak nechť je vyloží na stůl. Hlavně ať to Bellingcat udělá s kauzou Vrbětice, přidalo by to důvěryhodnosti všem dalším „vyšetřováním“, jde-li o realitu či podvrhy…Je tu celá řada svědectví o tom, že si Azov brutalitou nezadá s akcemi jednotek SS. Strašné je to, že řádění batalionu asi úřady Ukrajiny nedokáží nijak kontrolovat. Spojené státy časem změnily pohled na batalion Azov; vyzvaly k tomu, aby s ním nikdo nespolupracoval, jelikož jde o neonacisty. V každém případě víme, že USA mají své dobrovolnické jednotky, které se účastní těch nejodpornějších bojůvek po světě. Je to cynismus: na jednu stranu odsoudí Azov, na druhou stranu Státy (svými) soukromými armádami Azov – a jemu podobné struktury – po celém světě podporují.Slyšel jsem názor, že vynucené přistání letadla Ryanair a následné zadržení Protaseviče, že zkrátka mohlo jít o událost, která byla takto záměrně zinscenována. Pokud by někdo pustil dezinformaci o bombě na palubě, mohl tušit, že stroj sedne s jistou pravděpodobností v Minsku a úřady nebudou mít na vybranou, je-li Protasevič v Bělorusku osobou hledanou. Že jej prostě nebudou moci nezatknout.V dnešních zpravodajských hrách nelze vyloučit zhola nic. Tato verze mi však přijde méně pravděpodobná. Vadí mi především celkově, že se porušují pravidla leteckého provozu.Známe příklady z minulosti, kdy se jiné státy vlastně zachovaly podobně jako teď Bělorusko. A to samozřejmě není dobře. Jde přece jen o porušování mezinárodního práva; přitom mezinárodní právo je to poslední, co nás dělí od vypuknutí 3. světové. Letadlo s ruským politikem Vavilovem bylo počátkem dvoutisíciletí donuceno přistát v USA. Média si vzpomněla na incident s letounem (a prezidentem Bolívie na palubě), které muselo sednout ve Vídni. Nejvíce by nás měl snad zajímat incident s údajným ruským hackerem Nikulinem, pro kterého si do Prahy Američané přiletěli ve zvláštním letadle; poté dokonce odstoupil tehdejší ministr spravedlnosti Pelikán… Pokud Bělorusko s Protasevičem porušuje právo, pak všechny mnou uvedené analogické příklady jsou rovněž za hranou. Tím pádem s tím má svou zkušenosti i Česko, nikoli lichotivou…A co ten fakt, že Lukašenko je přece jen dlouho u moci a režim má výrazně autoritativní rysy. Tohle nejvíce z EU zaznívá?Zaprvé, ať si ta země řeší situaci sama (Bělorusko, pozn.). Varoval bych před západním vývozem demokracie. Nutnost demokratických změn – známe toto pokrytecké heslo. Zvláště, pokud toto heslo skandují země, které samy demokratické již dlouho nejsou. Nejde pak o čistý cynismus? Je to zcela mimo mísu. Chápu touhu lidí po změně domácích běloruských poměrů. Ale budou-li jejich změny organizovány ze zahraničí, bude za to jejich podporovatel také něco chtít. Podívejte se na Británii, Katalánsko, na prvky iredenty ve Francii, Itálii… Pokud EU chce změny v Bělorusku, prosadí také vůli části obyvatelstva ve svých vlastních členských státech? Když jste nedávno něco zkusili pípnout v Holandsku, policie demonstrace dosti brutálně rozehnala. Tak já nevím…V případě, že by Protasevič, Tichanovská uspěli – jak vidíte další osud Běloruska?Pokud by to byl převrat zvenčí, pak by to znamenalo jednoznačně stejný proces, jaký se odehrál v ostatních postkomunistických státech, kde se postupně vlády zmocnil Západ, tzn. USA a struktury EU. Spustila by se privatizace a my bychom byli svědky rozkradení národního majetku a jeho následného převodu na nadnárodní korporace, prodeje nemovitostí zahraničním subjektům (pod cenou) a kompletní kolonizace země. Realita je však taková, že Bělorusko a RF mají mimořádnou příležitost prokázat, že spojenectví Běloruska a Ruska v nějakém „svazovém“ uspořádání je životaschopné.Díky za rozhovor.

laďa Že v tom mají prsty USA a poskoci v EU je do nebe volající jasné a čisté že více už to čisté být nemůže.Jen že EU si moc vyskakovat nemůže a nemá za potřebí.Rusko si do své politiky nenechá kecat.Je svobodným státem. 5

