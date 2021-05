Paroubek se zaměřil na českou pravici a nebral si servítky

https://cz.sputniknews.com/20210531/paroubek-se-zameril-na-ceskou-pravici-a-nebral-si-servitky-14670490.html

Feri a nevhodné sexuální chováníParoubek se ve svém komentáři zaměřil například na kauzu, která se v posledních dnech strhla kolem mladého politika za TOP 09 Dominika Feriho. Podle jeho slov bylo, mimo jiné, zajímavé sledovat, jak se jednotliví čelní politici pravice staví k pravděpodobným velmi závažným proviněním poslance Feriho, které přecházejí až do velmi pravděpodobných závažných trestných činů (znásilnění).Bývalý premiér si myslí, že předsedkyně TOP 09 asi nejrychleji ze všech pochopila, že s Ferim je konec, a to jak politicky, tak i lidsky. Někteří se ale mladého poslance zastali.Paroubka tak, dle jeho slov, také nijak zvlášť nepobuřuje fakt, že si Feri se svými kamarády vytvořil agenturu i neformální struktury k tomu, aby se „děvčatům do těch kalhotek dostali“, ale znepokojuje ho jedna věc. „Vážnější je již to, pokud se na večírcích, jejichž hlavní hvězdou Feri byl, zřejmě používaly drogy,“ uvádí.A vyzdvihuje také jednu důležitou věc, a sice, že by si lídři české pravice, a na prvním místě tak často druhé moralizující TOP 09, měli připustit, že tomu mladému hochovi velmi ublížili. Feri se dostal do Sněmovny jako velmi mladý a ve věku, kdy by opravdu měl spíše honit děvčata nežli politické funkce. Byl přitom vlastně jen marketingovým chytákem pravice nastraženým na mladé lidi, které svým nekonformním zevnějškem a fluidem své osobnosti, přiváděl pod volební prapory české pravice,“ myslí si.Podle něj tak jde o smutné vystřízlivění ze sna pro mnoho mladých lidí, kterým nesporná zajímavost osobnosti Feriho pomohla překrýt celkovou neschopnost české pravice kvalitně vládnout této zemi. Česká pravice a její naivní plányV další části svého příspěvku se bývalý politik zabývá pravicí. Podle něj totiž její experti zapomínají, že i ve financích platí zákon o zachování hmoty.Ptá se tedy, kde na to ta nebohá republika vezme, pokud má stát zachovat rozumnou úroveň sociálních výdajů a alespoň mírný růst výdajů ve zdravotnictví a školství apod.Paroubek navíc kalkuluje, že v případě, kdy se opravdu sníží úřednický aparát státu o 13 %, ušetří se možná 4 nebo 5 miliard korun. My však potřebujeme uspořit desítky milionů.Představu o tom, že pravice rozpoutá nevídaný hospodářský růst, jak slibuje, tak považuje za science fiction. Podle něj to totiž „chlapci a děvčata z pravice neumějí a vždy, za všech svých vlád, hospodářský růst státu dokázali jen utlumit“.Za další pěknou „sekeru“ do příjmů veřejných rozpočtů pak považuje to, že koalice SPOLU chce snížit sazby sociálního pojištění podnikatelů za zaměstnance o 2 %. A kromě toho koalice nechce napravit ani nesmyslný ekonomický kousek, který se povedl ODS a hnutí ANO na podzim minulého roku, zavedením de facto rovné daně ve výši 15 %.Co se týče koalice Pirátů a STAN, ta na to jde dle Paroubka od lesa. K tomuto tématu pak poznamenává, že představa, že by se vůbec pět stran pravice hladce dohodlo na ekonomickém programu, je z dílny nápadů Jaroslava Haška. „A pokud by snad měli ve Sněmovně většinu jednoho či dvou hlasů, což tak podle objektivních průzkumů veřejného mínění zatím vypadá, nedokážou prosadit nic. Tedy, myslím tím zejména agendu likvidace desítek daňových úlev,“ uzavírá téma.Volba členů televizní radyV závěru svého textu se Paroubek věnuje tomu, že poslanci pravice uspořádali při volbě členů televizní rady na schůzi Sněmovny obstrukci. A dle pravicových novinářů na to má pravice údajně právo.Podle jeho názoru lid potřebuje kvalitní a objektivní informace veřejnoprávní televize, které však v současné době nedostává.

