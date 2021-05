https://cz.sputniknews.com/20210531/pivonka-mel-odejit-behem-putinova-projevu-v-moskve-v-tento-moment-kulhanek-odhalil-instrukce-14677178.html

Pivoňka měl odejít během Putinova projevu v Moskvě v tento moment... Kulhánek odhalil instrukce

Účast českého velvyslance v Rusku Vladimíra Pivoňky na vojenské přehlídce v Moskvě nebyla jednoduchá. V rozhovoru pro MF Dnes to uvedl ministr zahraničí ČR... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro MF Dnes šéf české diplomacie podotkl, že historie by se neměla míchat s aktuální politickou situací a že většina velvyslanců zahraničních zemí se vojenské přehlídky v Moskvě zúčastnila. Nicméně v případě, že by Putin ve svém projevu zmínil kauzu Vrbětice či by kritizoval Českou republiku, Pivoňka měl instrukce přehlídku opustit.V otázce vlažné podpory ze strany spojenců ministr dal najevo, že solidarita vůči menším státům má určité meze. Uvítal ovšem ostrá prohlášení.Otázku střední školy při ruském velvyslanectví, kterou projednával ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem, je podle Kulhánka nutné řešit přímo s ministerstvem školstvím.Kulhánek se dále vyslovil pro pragmatické budování vztahů s Ruskem, „ale doba na to teď ještě nenazrála“.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá.Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně přešli na princip parity. Na konci května na obou zastupitelstvích musí totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků.Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, kde se ještě umístily Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.

