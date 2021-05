https://cz.sputniknews.com/20210531/poslanec-feri-se-formalne-vzdal-sveho-mandatu-poslance-14678121.html

Poslanec Feri se formálně vzdal svého mandátu poslance

Mladý politik Dominik Feri, který byl ještě donedávna součástí strany TOP 09 a koalice Spolu se nyní vzdal mandátu poslance Parlamentu České republiky.

Kolem mladého politika se v posledních dnech rozpoutala kauza, která poukazuje na jeho nevhodné chování k ženám, a dokonce se hovoří o sexuálním násilí. I když Feri s nařčeními nesouhlasí, rozhodl se, že rezignuje na mandát poslance. Dnes jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček.Podle všeho by na jeho post ve Sněmovně měla nastoupit filmová dokumentaristka a bojovnice za práva žen Olga Sommerová. Tu nominovala Liberální ekologická strana (LES).Zmiňme, že Feri už v pátek 28. května vystoupil z TOP 09. Předsednictvo jeho domovské strany totiž na pátečním mimořádném jednání přijalo usnesení, ve kterém ho vyzvalo, aby přerušil své členství ve straně.Následně předsednictví dodalo, že veškeré informace o Ferim, které se objevily v médiích, považuje za velmi závažné. V neposlední řadě TOP 09 vyslovila svou podporu všem, kteří se mohli stát obětí nevhodného chování a jednání. Kauza kolem FerihoZmiňme, že již v úterý 25. května politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.Za vším přitom stojí to, že nadějný mladý politik v poslední dny čelí nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění. Takovéto zvěsti kolují mezi studenty či novináři již delší dobu, nyní se však jimi začala zabývat mnohá média.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po něktrých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Nutno zmínit, že ženy, které údajně z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování či nátlaku, se navzájem neznají, nikdy si o svých zkušenostech navzájem neřekly a nemají vazby na žádnou politickou stranu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevilo se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.

