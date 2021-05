https://cz.sputniknews.com/20210531/potvrzeni-o-ockovani-ci-testu-na-covid-budou-ke-stazeni-online-od-1-cervna-usnadni-to-cestovani-14684866.html

Potvrzení o očkování či testu na covid budou ke stažení online od 1. června. Usnadní to cestování

Potvrzení o očkování či testu na covid budou ke stažení online od 1. června. Usnadní to cestování

Od úterý 1. června budou občanům dostupná elektronická potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze nebo očkování včetně první dávky. Dokumenty budou... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

„Certifikáty budou od zítřka (od úterka) vydávané v rámci adresy Očko.ÚZIS.cz a budou bilaterálně uznávány v sedmi zemích tak, jak jsme to schválili v pátek na vládě,“ řekl Vojtěch.Prokazovat se tak jimi mohou lidé pro cestu do okolních států - Německa, Rakouska, Polska a Slovenska a také do Maďarska, Slovinska a Chorvatska. S každou zemí vyjednala ČR bilaterální dohodu.Jednotlivé státy si nyní nastavují vlastní pravidla pro dobu platnosti negativního testu a potřebný odstup po první či druhé dávce vakcíny se může lišit i podle výrobce.Vláda podle Vojtěchových slov také schválila nový návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit vydávání evropských covid pasů. Minulou verzi poslanci odmítli projednat v legislativní nouzi, měli k ní výhrady.Společný evropský rámec pro vydávání a ověřování certifikátů o očkování, testování a prodělání nákazy nazvaný Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením. Zavedení evropského dokladu pro usnadnění cestování mezi členskými státy se předpokládá od července.Podle Vojtěcha potřebuje Česko zákonnou úpravu, aby bylo jasné, kde mohou lidé tento certifikát získat a jak bude pro jeho vydání zkontrolována identita ve státních registrech. Nyní se ověřuje pro vydání certifikátu kombinace čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronická identita včetně bankovní. V budoucnu by mělo být možné ho získat i na přepážkách CzechPoint.Vojtěch okomentoval také registraci k očkování. Vláda podle něj čeká na to, jaký bude ve skutečnosti zájem o vakcínu v dosud nejmladší věkové kategorii: registrace skupiny 16+ se otevírá v noci ze čtvrtka na pátek.„Je to téměř 1,5 milionu lidí, ale podle správců systému je registrace připravená a nemělo by dojít k technickým problémům,“ uvedl.

