https://cz.sputniknews.com/20210531/rusko-varovalo-usa-pred-neprijemnymi-signaly-v-nejblizsim-case-14678234.html

Rusko varovalo USA před „nepříjemnými signály“ v nejbližším čase

Rusko varovalo USA před „nepříjemnými signály“ v nejbližším čase

Některá prohlášení ruské strany v nejbližších dnech budou pro Washington nepříjemná, prohlásil náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov. 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T15:22+0200

2021-05-31T15:22+0200

2021-05-31T15:22+0200

svět

politika

usa

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/795/24/7952468_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_4dd078fca0e74f41b28c09c3a29f649f.jpg

Prezident USA Joe Biden včera sdělil, že hodlá projednat s Vladimirem Putinem téma lidských práv. Podle jeho výroku USA „nezůstanou stranou a nedovolí mu porušovat tato práva.“O Bidenově prohlášení diplomat dodal, že pořad jednání je pro obě země různý, ale Rusko je jako vždy připraveno na dialog na jakákoli témata.Rjabkov také okomentoval doporučení amerického velvyslanectví pro občany USA s končícími vízy, aby opustili Rusko do 15. května.„Není moc jasné, proč podobné signály posílají Američanům jejich konzuláty. Existuje známá procedura mezi našimi úřady, včetně migrační služby, která funguje v rámci MV. Mají určité termíny, jež se mají dodržovat. Co se týče doporučení amerických zahraničních úřadů svým občanům, my tohle nesledujeme,“ řekl.Schůzka prezidentů USA a Ruska se má konat 16. června v Ženevě. Očekává se, že projednají otázky strategické stability, boj s pandemií, mezinárodní problémy a regionální konflikty.Washington stále zvyšuje sankční nátlak na Moskvu a používá „situaci s lidskými právy“ jako záminku pro omezení. USA se zase dostaly do ruského seznamu nepřátelských států. Na MZV RF poznamenali, že se vztahy mezi oběma státy dostaly do slepé uličky, a že hlavní je najít způsoby, jak se z ní dostat. V Kremlu přitom zdůraznili, že politika restrikcí proti Moskvě nedosahuje cíle.

2

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, usa, rusko