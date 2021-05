https://cz.sputniknews.com/20210531/schodek-statniho-rozpoctu-ma-byt-pristi-rok-nizsi-nez-letos-oznamila-schillerova-14684609.html

Schodek státního rozpočtu má být příští rok nižší než letos, oznámila Schillerová

Schodek státního rozpočtu má být příští rok nižší než letos, oznámila Schillerová

Stát by měl příští rok hospodařit se schodkem 390 miliard korun, plánuje ministerstvo financí. Deficit státního rozpočtu tak bude o 110 miliard korun menší než... 31.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-31T21:14+0200

2021-05-31T21:14+0200

2021-05-31T21:14+0200

česko

schodek

alena schillerová

rozpočet

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1051/82/10518229_0:32:1380:808_1920x0_80_0_0_ad1e2260351d8268af93e09dec0f030a.jpg

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) počítá s příjmy státního rozpočtu ve výši 1485,7 miliardy korun a výdaji v hodnotě 1875,7 miliardy korun. Pro letošní rok je schválen schodek 500 miliard korun. Loni pandemie koronaviru výrazně ovlivnila hospodaření státu a schodek dosahoval 367,4 miliardy korun.Lepších výsledků hospodaření oproti minulému roku má být letos dosaženo díky nárůstu příjmů o sto miliard korun. Jedná se zejména o zvýšení příjmů z daní o 57,5 miliardy korun, vyšší příjmy z Evropské unie a vyšší výběr pojistného. Dále se podařilo snížit výdaje o zhruba deset miliard korun.Rozpočtovými prioritami v příštím roce mají být investice, životní úroveň, ale také úspory.Dále se předpokládá růst důchodu o 756 korun, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 korun. Má rovněž dojít k navýšení počtu pedagogů o 3159, policistů o 1000 a vojáků o 550.Připomeňme, že dnes vláda schválila důchodovou novelou, která počítá s tím, že starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se mohly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě o dalších 300 korun. To si podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí příští rok vyžádá 10,6 miliardy korun a v příštích třech letech pak celkem 32,6 miliardy Kč.V následujících týdnech budou pokračovat diskuse o zvýšení plateb do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce. Proto je ministerstvo financí v prvním návrhu rozpočtu nezohlednilo.

https://cz.sputniknews.com/20210531/babis-musi-byt-zapsan-jako-koncovy-prijemce-vyhod-u-agrofertu-co-to-znamena-14682891.html

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

schodek, alena schillerová, rozpočet, česká republika