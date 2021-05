https://cz.sputniknews.com/20210531/soukalova-se-podelila-o-radostnou-novinku-s-pritelem-prozradili-zda-cekaji-holcicku-ci-chlapecka-14676551.html

Soukalová se podělila o radostnou novinku. S přítelem prozradili, zda čekají holčičku či chlapečka

Soukalová se podělila o radostnou novinku. S přítelem prozradili, zda čekají holčičku či chlapečka

Video, na kterém Gabriela se svým partnerem Milošem oznámili, zda budou mít dcerku nebo synka, se objevilo na jejím instagramovém profilu, a to s následujícím popiskem:Následně dodala, že kdo bude mít zájem o zhlédnutí celé reportáže, odkaz najde na jejím Facebooku nebo ve stories. A připojila také jedno poděkování: „Zároveň děkuji @lacassa.bistro za super servis a že jsem si u nich mohla bouchnout svoje 1. confetti v životě.“Na videu je pak vidět, že Gábina vystřelila růžové konfety, což znamená, že se mohou těšit na holčičku. Pokud jde o jméno, zatím nemají na 100 % vybráno.A jak na novinku reagovali fanoušci? Nejprve pár zahrnuli gratulacemi.Blahopřání se jen hrnula: „Gábi, velká gratulace!!! Bude to parťačka. Ať vše dobře dopadne.“Některé ženy se navíc podělily o dojmy ze svého těhotenství. „Taky jsem byla 100% přesvědčená, že čekáme kluka. O to větší šok to byl, když jsem se dozvěděla, že to bude holka,“ podotkla jedna z maminek.Pár fanoušků podotýkalo, že se letos rodí samé holčičky.Nicméně, našlo se i pár kritiků, kteří si neodpustili uštěpačnou poznámku.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

